Pareigūnas: JAV taikos plane numatyta, kad Ukraina prie ES turėtų prisijungti 2027 metais

Sudėtingas stojimo į ES procesas paprastai trunka nemažai metų ir reikalauja vienbalsio visų 27 bloko narių pritarimo, o kai kurios šalys, ypač Vengrija, nuolat reiškia prieštaravimą Ukrainos narystei.
Greito stojimo idėja įtraukta į naujausią JAV remiamo karo užbaigimo plano versiją, pagal kurią Ukraina taip pat turėtų atiduoti Rusijai dalį savo teritorijos ir kuri pastarosiomis savaitėmis sukėlė diplomatinį sąmyšį visoje Europoje.
„Tai ten nurodyta, bet tai yra derybų klausimas, ir amerikiečiai jį remia“, – sakė su šiuo klausimu susipažinęs aukšto rango pareigūnas, turėjęs omenyje JAV planą ir kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Vašingtonas turi reikiamų svertų, kad įtikintų Ukrainos narystės priešininkus pakeisti savo poziciją, ketvirtadienį žurnalistams sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„JAV gali imtis veiksmų, kad atvertų mums kelią į Europos Sąjungą“, – sakė jis ir pridūrė, kad „JAV prezidentas turi įvairių įtakos svertų ir tai padarys poveikį tiems, kurie šiuo metu blokuoja Ukrainą“.
Kyjivas jau seniai siekia narystės ES ir nuo 2014 metų proeuropietiškos revoliucijos įgyvendina reformas, tačiau šaliai sunkiai sekasi išnaikinti įsišaknijusią korupciją, o tai yra viena iš pagrindinių stojimo į bloką sąlygų.
Baigęs šios savaitės diplomatinę kelionę po Europą, V. Zelenskis pirmadienį turėtų atvykti į Berlyną, kur vyks tolesnės derybos dėl plano, kurio visos detalės dar nėra paskelbtos.
„Jei saugumo situacija leis, jis ten bus“, – naujienų agentūrai AFP sakė aukšto rango pareigūnas.
Tuo metu Maskva penktadienį pareiškė, kad ji įtariai vertina pastangas pakeisti JAV planą, kurį ji didžiąja dalimi rėmė.
„Mums susidaręs įspūdis, kad ši versija, kuri pateikiama diskusijoms, bus pabloginta“, – verslo dienraščiui „Kommersant“ sakė Kremliaus patarėjas užsienio reikalų klausimais Jurijus Ušakovas.
„Tai bus ilgas procesas“, – pridūrė jis, sakydamas, kad Maskva nėra mačiusi atnaujintos plano versijos nuo praėjusią savaitę Maskvoje įvykusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV pasiuntinių Steve'o Witkoffo (Stivo Vitkofo) ir Jaredo Kushnerio (Džaredo Kušnerio) susitikimo.