Reaguodamas į JAV taikos planą Ukrainos parlamento vadovas nubrėžė raudonąsias linijas

„Jokio Rusijos okupuotos Ukrainos teritorijos pripažinimo, jokio Ukrainos gynybos pajėgų ribojimo, jokio veto dėl Ukrainos teisės rinktis būsimus aljansus“, – Stokholme vykstančiame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime sakė R. Stefančiukas.
Jis pabrėžė, kad Ukraina yra pasirengusi pradėti esmines derybas dėl karo pabaigos, tačiau teigė, kad nuolaidos dėl kalbos, religijos ir tautinės tapatybės yra neįmanomos.
Tikras taikos procesas turi būti grindžiamas itin aiškiu principu: „nieko apie Ukrainą be Ukrainos, nieko apie Europą be Europos“, sakė jis.
Tikras taikos planas numatytų skatinti Ukrainos ir Europos ginklų pramonę bei gerinti Ukrainos infrastruktūros gynybą ore, sakė R. Stefančiukas ir paragino suteikti Ukrainai saugumo garantijas bei sugriežtinti sankcijas Rusijai.
Šios saugumo garantijos turėtų apimti priėmimą į Europos Sąjungą (ES) ir narystę NATO, sakė jis.
Pasak R. Stefančiuko, Kyjivas ir toliau tikisi prieigos prie įšaldytų Rusijos lėšų – šimtų milijonų dolerių, laikomų Europoje, kaip kainos už Rusijos agresiją.
Iš pradžių JAV pateiktame taikos plane buvo numatyta, kad Ukraina atiduos teritorijas, įskaitant tas, kurių Rusija nėra okupavusi, sumažins savo kariuomenę ir galės įstoti į ES, bet ne į NATO. Ukrainai ir jos sąjungininkėms Europoje reikalaujant, planas buvo keičiamas, dėl jo toliau diskutuojama.