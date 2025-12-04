Kęstutis Budrys: NATO atsakas į Baltarusijos hibridinę ataką yra būtinas

Taip jis teigė po pokalbio telefonu su Aljanso generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute), ketvirtadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).
„Tai yra tyčinė hibridinė ataka, kelianti grėsmę ne tik Lietuvos, bet viso regiono saugumui. Baltarusijos režimas kryptingai ir sąmoningai trikdo civilinės aviacijos veiklą, kelia sumaištį mūsų visuomenėse, šantažuoja ir skleidžia dezinformaciją. NATO atsakas į šiuos veiksmus yra būtinas“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.
Pasak URM, K. Budrys pokalbio metu akcentavo, kad Baltarusijos veiksmai jau nuo spalio mėnesio kelia rimtą grėsmę civilinei aviacijai Lietuvoje ir Europoje.
Ministerijos teigimu, K. Budrys pabrėžė, kad Minskas neužkerta kelio šiems veiksmams ir tikslingai kontrabandiniais balionais taikosi į Vilniaus oro uostą, siekiant sutrikdyti jo veiklą, taip pat paminėjo, kad Baltarusija neteisėtai užgrobė ir savo teritorijoje sulaiko ES įmonių turtą.
Lietuva pateikė prašymą į mūsų šalį atsiųsti NATO kovos su hibridinėmis grėsmėmis komandą, ministras pokalbio metu akcentavo, kad Lietuva laukia šios komandos atvykstant kuo greičiau.
Jis taip pat pakvietė sąjungininkus Lietuvoje išbandyti ir adaptuoti technines priemones kovai su oro erdvės pažeidimais.
K. Budrio teigimu, yra svarbus ne tik NATO sąjungininkų solidarumas, bet konkretūs veiksmai atremiant hibridines grėsmes, nes „priešiški režimai testuoja Aljanso ribas“.
BNS rašė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko keliolika kartų stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
