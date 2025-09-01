Kondratovičius: pasienio su Rusija stiprinimui matome 100 mln. eurų poreikį

Pasak jo, tokia suma yra reikalinga antidroninei įrangai, stebėjimo įrangos atnaujinimui, laivų įsigijimui.
Anot V. Kondratovičiaus, Lietuvos pasienyje su Baltarusija padaryta didelė pažanga, tačiau pasienyje su Rusija dar reikia „daug ką padaryti“.
„Kai mes kalbam apie sienos su Rusija sustiprinimą, jau turim planą virš 100 mln. eurų pasiskaičiavę“, – sakė ministras.
Lietuvos siena su Rusija siekia maždaug 275 kilometrus, dalis infrastruktūros objektų, esančių pasienyje, šiuo metu yra fortifikuoti.
„Nereikia pamiršti antidroninės įrangos. Turim planų ir tie planai, kas liečia mus (Vidaus reikalų ministerijai pavaldžias institucijas – BNS), siekia virš 30 mln. eurų. Čia įskaitant ir kritinės infrastruktūros apsaugą ir, aišku, sienos apsaugą“, – pridūrė jis.
Būtent dėl papildomo finansavimo oro erdvės užtikrinimo pajėgumui plėsti Lietuva, Estija, Suomija, Latvija bei Lenkija praėjusią savaitę bendru laišku kreipėsi į Europos Komisiją.
„Ta bendra iniciatyva yra priimta. Tai mes tikimės, kad tai būtų pagrindas iškart startuoti su projektu, būtent bendros sistemos antidroninės kūrimo“, – kalbėjo ministras.
Naujausi komentarai