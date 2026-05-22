Konservatoriai į Šiaulių miesto merus kels Martyno Šiurkaus kandidatūrą

Toks sprendimas priimtas ketvirtadienio vakarą per TS-LKD Šiaulių skyriaus visuotinį susirinkimą.
Taip pat sutarta, kad M. Šiurkus ves partijos kandidatų sąrašą.
„Šis žingsnis – oficiali kampanijos pradžia, kurios tikslas grąžinti Šiauliams strateginę kryptį, realų skaidrumą ir pagarbą miestiečiams“, – teigiama skyriaus „Facebook“ paskyroje.
„Šiandien miestui labiausiai reikia pereiti nuo trumpalaikio, įvaizdiniu valdymu paremto požiūrio prie rimtų sisteminių problemų sprendimo, nuo „fasadinių projektų“ prie realios investicijų kuriamos vertės, nuo miesto bendruomenių nuomonės ignoravimo prie atviro, tikro dialogo ir įsiklausymo, nuo skaičių interpretavimo ar svetimų nuopelnų priskyrimo sau prie aiškios ir nuoseklios asmeninės atsakomybės už priimamus sprendimus“, – rašoma pranešime.
M. Šiurkus Šiaulių universitete yra įgijęs vadybos ir verslo administravimo specialybę. 2021–2024 metais ėjo socialinės apsaugos ir darbo viceministro pareigas.
Šiuo metu konservatoriai Šiaulių miesto savivaldybės taryboje turi keturis atstovus.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų vasarį–kovą.
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