Kritika Svetlanai Cichanouskajai stiprėja: ar Lietuvoje liks Baltarusijos opozicija?

S. Cichanouskaja prieš kelerius metus nebuvo ir neplanavo būti Baltarusijos opozicijos lydere. Tokia ji tapo, kai A. Lukašenka įkalino jos vyrą, bandžiusį siekti prezidento posto.
Dabar A. Lukašenka iš kalėjimo paleido ryškiausius baltarusių opozicionierius, pavyzdžiui, Nobelio taikos premijos laureatą Alesį Beliackį. S. Cichanouskaja sako, kad atėjo metas iškilti naujiems lyderiams.
„Vyksta turbulencija, metas atsirasti naujiems lyderiams, nes mūsų judėjimas yra ne apie vieną asmenį, o apie bendruomenę ir visuomenę“, – kalbėjo S. Cichanouskaja.
Lietuvos vadovai teigia, kad atsiradus naujiems Baltarusijos lyderiams Lietuva turėtų dar labiau stiprinti paramą.
„Turime jiems dar labiau padėti, kad jie visi kartu galėtų spręsti problemas, kurios kyla“, – pabrėžė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Tačiau kyla klausimas, ar S. Cichanouskaja ir ką tik iš kalėjimo paleisti opozicionieriai dirbs kartu. Ryškiausi išlaisvinti opozicijos atstovai neplanuoja likti Lietuvoje.
„Beliackis – tai nėra paslaptis. Jo žmona jau 3 metus gyvena Norvegijoje, gavusi prieglobstį. Tikėtina, kad šeima gyvens kartu“, – sakė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Pats A. Beliackis teigia, kad jis nėra politikas, o visuomenininkas.
„Svetlana yra politinė lyderė, ir dėl to nėra jokių abejonių. Mano veikla bus nukreipta, kartoju, į galimybių Baltarusijai tapti demokratine ir nepriklausoma valstybe išlaikymą ir stiprinimą“, – kalbėjo A. Beliackis.
A. Lukašenka paleido ir žinomą baltarusių aktyvistę Mariją Kalesnikovą. Anksčiau A. Lukašenka bandė ją išstumti iš Baltarusijos, tačiau atvežta prie Ukrainos sienos M. Kalesnikova suplėšė pasą, liko šalyje ir buvo įkalinta.
„Žinome, kad Kalesnikovos tikslas – išvykti į Vokietiją“, – teigė R. Motuzas.
Į Vokietiją, tikėtina, vyks ir A. Lukašenkos paleistas Viktaras Babaryka, taip pat bandęs dalyvauti Baltarusijos prezidento rinkimuose. Jo biografiją temdo ir sąsajos su Rusijos bankais.
„Reikia prisiminti, kad Baltarusijoje buvo įvairių spėlionių dėl jo praeities ir galimų ryšių su Rusija“, – sakė R. Motuzas.
„Į šiuos žmones reikia žiūrėti delikačiai ir atsargiai, nes jie ne visada iki galo pasmerkia karą prieš Ukrainą ir ne visada aiškiai atsako, kam priklauso Krymas“, – pabrėžė Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Baltarusiams siūloma patiems persigrupuoti – Lietuva nesikiš.
„Tai jų apsisprendimas. Jei kas nors bando padėti, kita pusė iškart tai išnaudoja, sakydama, kad jie nesavarankiški ir esą yra kažkieno projektas“, – aiškino Seimo narys Saulius Skvernelis.
Baltarusių opozicijos deklaruojamas siekis – nuversti A. Lukašenką. Tačiau faktas, kad jis sutiko paleisti opozicijos lyderius, kai kurių vertinimu, gali reikšti, jog jų nebelaiko pavojingais.
„Tai daug ką pasako – jis nemato grėsmės. Kodėl mes juos čia saugome, juolab naudodami Vadovybės apsaugos resursus?“ – klausė Seimo narys Dainius Gaižauskas.
„Manau, kad situacija Baltarusijoje yra visiškai kontroliuojama. Po karo Ukrainoje Rusija dar labiau sustiprino dėmesį Baltarusijai. Tai savotiškas manipuliavimo įrankis – paleidi dalį žmonių ir įkalini naujus“, – kalbėjo S. Skvernelis.
S. Cichanouskajos žodžiuose apie „naujų lyderių metą“ kai kurie įžvelgia ir nuovargį. Lietuvos valdžioje taip pat girdėti kritikos, esą rezultatų nematyti.
„Dabartinė opozicija, S. Cichanouskajos biuras, davė labai menkus rezultatus. Bent jau aš jų nemačiau“, – teigė D. Gaižauskas.
„Todėl kyla ir klausimas dėl Svetlanos biuro išlaikymo – visuomenė nemato lyderystės. Ar šis biuras kažką daro, kad Baltarusijoje vyktų pokyčiai? Ar jis vienija baltarusius užsienyje? Kokia perspektyva?“ – svarstė R. Motuzas.
Vilniuje gali likti tik S. Cichanouskajos vardu pavadintas biuras, tačiau pati S. Cichanouskaja svarsto kurtis Varšuvoje.
„Ji svarsto asmeniškai daugiau dirbti Varšuvoje“, – sakė R. Motuzas.
Lenkija kol kas neskuba skelbti, ar lauktų S. Cichanouskajos ir kokį statusą jai suteiktų. Lenkai šiuo metu veikia plačiau – yra įsitraukę ir į Donaldo Trumpo kontaktus su A. Lukašenka. Baltarusijos kalėjimuose vis dar laikomi ir lenkų piliečiai.
Lietuvoje taip pat girdėti siūlymų peržiūrėti šalies poziciją Baltarusijos opozicijos atžvilgiu.
„Man susidaro įspūdis, kad mes iš inercijos vis dar bėgame, nors kiti jau sustojo ir persigrupavo“, – sakė D. Gaižauskas.
Lietuvoje ir toliau akcentuojami vertybiniai argumentai – su A. Lukašenka kalbėtis negalima, nes jis manipuliuoja: sąmoningai įkalina žmones, kad vėliau juos paleistų mainais į nuolaidas. Tačiau dabar amerikiečiai rodo, kad jiems toks modelis tinka.
