Į Lietuvą atvykę Baltarusijos politiniai kaliniai tikisi, kad išlaisvinimo procesas tęsis

Žmogaus teisių grupės „Viasna“ advokatas Uladzimiras Labkovičius, kuris buvo nuteistas septynerių metų laisvės atėmimo bausme, teigė neturintis jokių iliuzijų dėl situacijos Baltarusijoje, tačiau išreiškė viltį, kad politinių kalinių išlaisvinimas nesustos.
„Jie turi kuo greičiau grįžti namo, nes galiu iš karto pasakyti, kad jiems labai sunku. Turime padaryti viską, ką galime, kad šis mechanizmas veiktų ir žmonės galėtų grįžti į laisvę“, – pareiškė jis.
U. Labkovičiui pritarė ir kitas į Lietuvą atvykęs buvęs politinis kalinys Siarhejus Pavlovickis, pridurdamas, kad naujos paleidimų bangos tikisi artimiausiu metu.
„Noriu, kad šis stebuklas įvyktų ir kitiems – jei ne per šias Kalėdas, tai per artimiausias šventes“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė S. Pavlovickis.
Pasak neseniai 23-iąjį gimtadienį atšventusios Hanos Kurys, dabar laisvėje esantys žmonės turi daryti viską, kad visuomenė atkreiptų dėmesį į politinius įkalinimus Baltarusijoje.
Ji pabrėžė, jog žmonės įkalinti ne dėl savo veiksmų, o dėl Baltarusijos valdžios sprendimų, ir sako, kad jie viso labo siekia laisvės savo gimtajai šaliai.
„O jei niekas nekalba – lieka visiška tamsa. Supratau, kad ir aš negalėsiu tylėti, žinodama, kaip ten laikomi žmonės, mano draugai, kokiomis sąlygomis jie gyvena“, – sakė H. Kurys.
Kalinimas turi būti sustabdytas
Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka po 2020 metų rinkimų, kurie, pasak žmogaus teisių organizacijų, buvo suklastoti ir pakurstė ne vieną savaitę trukusius protestus, įkalino tūkstančius savo oponentų.
Pirmadienį Vilniuje vykusioje spaudos konferencijoje Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja nurodė, kad šiuo metu jos šalyje apie 1,1 tūkst. žmonių vis dar laikomi už grotų.
Buvę politiniai kaliniai pripažino, jog žmonių, pasiųstų už grotų, skaičius didėja, nepaisant pastarojo meto išlaisvinimų.
„Tai mane labai neramina ir emociškai labai slegia, nes šis procesas turi būti sustabdytas“, – pareiškė U. Labkovičius.
U. Labkovičiaus teigimu, bet kokia informacija apie politinius kalinius yra itin svarbi ir turi būti viešai prieinama ne tik žiniasklaidai ir žmogaus teisių gynėjams, bet ir tiems, kurie dirba su tarptautiniais atsakomybės mechanizmais.
Jo teigimu, tik tokiu atveju asmenys, padarę skriaudas, gali būti patraukti atsakomybėn.
S. Cichanouskaja paragino tarptautinius partnerius ir toliau spausti A. Lukašenką sankcijomis tol, kol bus sustabdytos „represijos ir teroras“.
BNS rašė, kad Baltarusija po derybų su JAV gruodžio 13 dieną paleido 123 politinius kalinius. Spaudos konferencijoje S. Cichanouskaja pranešė, kad 87 iš jų išvyko į Lenkiją, du – į Vokietiją, o 28 – į Lietuvą. Dėl dar kelių asmenų peržiūra tęsiasi.
Tarp išlaisvintųjų – Nobelio taikos premijos laureatas Alesis Bialiackis, žinomi opozicijos veikėjai Maryja Kalesnikava, Viktaras Babaryka, Maksimas Znakas, rašytojas ir visuomenininkas Pavelas Seviarynecas.
Skelbiama, kad už kalinių paleidimą JAV atšaukė sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms.
Pirmadienį buvę politiniai kaliniai dėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) už pastangas juos išlaisvinant.
Naujausi komentarai