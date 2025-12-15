Kultūros komitetas pritarė LRT vadovo atleidimą lengvinančiam projektui

Už jį balsavo visi keturi komiteto posėdyje dalyvavę nariai – socialdemokratai Kęstutis Vilkauskas, Vytautas Grubliauskas, Indrė Kižienė ir „aušrietis“ Petras Dargis.
Antradienį projektą numatyta svarstyti plenariniame parlamento posėdyje, o ketvirtadienį – priimti.
Seimo opozicijos nariai pirmadienį Kultūros komiteto posėdyje nedalyvavo dėl, anot jų, Seimo statuto, Konstitucijos, Žiniasklaidos laisvės akto pažeidimų.
Per Kultūros komiteto posėdį valdantieji atmetė opozicijos ir teisininkų teiktus siūlymus minėtam projektui. Jų buvo registruota daugiau kaip 110. Visų pasiūlymų pirmadienį nespėta apsvarstyti, tada žadama padaryti kažkada vėliau.
Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė ragino Kultūros komiteto narius atmesti ir nebesvarstyti LRT įstatymo pakeitimo.
„Manome, kad tai, ką jūs darote dabar, yra pasityčiojimas iš teisėkūros. Melas nėra dialogas, galios demonstravimas nesiskaitant su Konstitucija ir įstatymais – ne demokratija. Valstybė, kuri veikia – tai ne įstatymų stūmimas buldozeriu“, – teigė ji.
LRT tarybos narys Deimantas Jastramskis priminė, kad visuomeninio transliuotojo taryba prašė palikti dabar nustatytą balsų skaičių, reikalingą atleisti direktorių, tai yra du trečdalius.
Pasak jo, LRT tarybos nariai skiriami viešai, tad logiška, kad ir generalinis direktorius būtų skiriamas atviru balsavimu.
Be to, anot D. Jastramskio, siūlymas, kad transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas nepatvirtinus jo veiklos ataskaitos, sukelia koliziją, mat tai yra ne vien direktorės, bet ir tarybos ataskaita.
Kitas LRT tarybos narys Renaldas Gudauskas opozicijos elgesį prilygino iš Baltarusijos leidžiamiems kontrabandiniams balionams.
„Noriu išreikšti didžiulę pagarbą komiteto nariams, kurie dabar dirba, komiteto vadovui, kuris atlaikė tą turbūt iš Lukašenkos režimo išmoktą kontrabandinių balionų skraidinimo taktiką, kad būtų dezorganizuotas darbas Vilniaus oro uoste. Jie viską padarė, kad būtų dezorganizuotas komiteto darbas, piktina bendra nuotaika, piktina ignoravimas bendrųjų vertybių“, – sakė jis.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė valdančiųjų socialdemokratų, „valstiečių“ ir „aušriečių“ LRT įstatymo pakeitimo projektui, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią savaitę surengtame mitinge prie Seimo dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių. Protesto akcijos bus tęsiamos ir šią savaitę.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Anksčiau Seimas po pateikimo pritarė „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pateiktam LRT įstatymo pakeitimui, taip pat numatančio lengvesnę šios įstaigos vadovo atleidimo iš pareigų tvarką. Tačiau dėl jo Kultūros komitetas buvo priverstas kreiptis poveikio vertinimo, todėl jis negali priimamas artimiausiu metu. Dėl to buvo registruotas projektas.
