Opozicija vėl paliko Kultūros komiteto posėdį

„Teikiu siūlymą daryti pertrauką tame farse, pavadinkime, posėdyje. Daugiau argumentų išsakyti jau neįmanoma. Jūs pažeidžiate visas įmanomas įstatymines normas. Jūs, pone Vilkauskai, aiškiai nesusitvarkote su pirmininko pareigomis, tiek, kiek yra reikalaujama pagal Konstituciją. Jūs dabar atliekate savo politinės grupuotės patikėtinio pareigas“, – Kultūros komiteto posėdyje teigė konservatorius Vytautas Juozapaitis.
„Dar kartą prašau, balsuojant dėl darbotvarkės, papildyti tą darbotvarkę ir kreiptis, kaip daugiau nei penktadalis Seimo narių reikalauja, ekspertinės išvados dėl šito teisės akto, kuris yra stumiamas neįtikėtinu, reaktyviniu, įžūliausiu, bolševikiniu būdu“, – akcentavo jis.
Pasibaigus balsavimui dėl darbotvarkės, konservatorius atsijungė iš komiteto posėdžio.
„Kai baigsis balsavimas dėl darbotvarkės, aš taip pat, kaip ir vakar, pasitrauksiu iš posėdžio ir nedalyvausiu šiame jūsų daromame nusikaltime. Tad linkiu sėkmės ir apgailestauju, kad jūs, vis dėlto, esate toks negarbingas“, – dėstė jis.
Tiesa, prieš atsijungdamas jis kreipėsi į Kultūros komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską ir tikino, kad „Lietuva jus stebi“. Savo ruožtu pats K. Vilkaukas pradėjo garsiai džiaugtis, jog V. Juozapaitis paliks posėdį.
„Ačiū, Dievui, kad atsijungėte. Lietuva stebėjo ir šitą mobingo ir visokio kito, sumišusio, desperacijos Vytauto Juozapaičio pasisakymą ir tikrai niekas nesiruošia nieko užgrobti, užimti ir visa tai, kas pasisakyta yra pati įtampa keliama pono Juozapaičio, bet tai paliekame jo teisei“, – sakė K. Vilkauskas.
Į tokį pareiškimą dar spėjo sureaguoti ir pats V. Juozapaitis.
„Jūs esate apgailėtinas šioje situacijoje“, – sakė konservatorius.
„Jūs labiau apgailėtinas“, – replikavo K. Vilkauskas.
Tiesa, vos prasidėjus komiteto posėdžiui, jį paliko konservatorius Vytautas Kernagis.
„Su šiuo pirmininku aš Kultūros komiteto posėdžiuose nebedalyvausiu, aš tik užsiregistruosiu“, – sakė parlamentaras.
Kiek vėliau atsijungė ir demokratų „Vardan Lietuvos“ narė Rima Baškienė.
„Jeigu komitetas nespėja svarstyti visų pasiūlymų, jis kreipiasi į seniūnų sueigą, kad terminas būtų pratęstas. Jūs, pirmininke, žudote ir save, ir mūsų visuomenę, ir visą Seimą dėl šios skubos“, – dėstė politikė.
„Sustokite, stabdykite šią nekonstruktyvią veiklą (...) Jeigu jūs to neišgirstate, aš atsisakau dalyvauti komiteto posėdyje“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, pirmadienį daugiau kaip penkias valandas posėdžiavęs Seimo Kultūros komitetas, diskutavęs dėl valdančiųjų siūlomos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų, nespėjo apsvarstyti visų parlamentarių siūlymų šiam projektui. Todėl antradienį planuojamas dar vienas komiteto posėdis.
Vos tik prasidėjūs posėdžiui netrūko sumaišties. Opozicijoje dirbantys komiteto nariai reikalavo atskirti įstatymo pataisų pasirengimą svarstymui ir svarstymo stadiją, užsakyti ekspertinį vertinimą bei sulaukti etikos sargų išvadų.
Visgi, nei vienam iš siūlymų nebuvo pritarta. Kaip posėdyje tikino K. Vilkauskas, įstatymo pataisos svarstomos skubos tvarka, todėl kai kurių papildomų procedūrų, pavyzdžiui, ekspertinio poveikio vertinimo – Seimo statutas nereikalauja.
Kaip skelbta, trečiadienį valdančiųjų atstovai parengė ir įregistravo naują įstatymo projektą dėl supaprastintos LRT vadovo atleidimo tvarkos. Ketvirtadienį Seimas nutarė pataisas svarstyti skubos tvarka.
Įstatymo pataisomis numatoma, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, projekte numatoma, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimo dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Be to, už šį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Projektą kritikuojanti žurnalistų bendruomenė bei opozicija tikina, kad valdančiųjų siūlomas projektas mažai kuo tesiskiria nuo anksčiau „aušriečių“ ir jungtinės „valstiečių“ frakcijos atstovų teiktos iniciatyvos.
Ja siūlyta, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT vadovą galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais bei tokio sprendimo nereikalaujant argumentuoti viešuoju interesu.
Dėl inicijuotų pataisų žurnalistų bendruomenė organizavo protestą prie Seimo, iki šiol ragina pasirašyti peticiją prieš LRT politinį užvaldymą. Protestus žadama tęsti ir šią savaitę.
