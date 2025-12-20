Kreipėsi į Seimo etikos sargus: prašo ištirti opozicijos elgesį Kultūros komitete

„Kreipimesi nurodoma, kad posėdžių metu buvo sistemingai pažeidinėjama darbo tvarka, demonstratyviai nepaisoma komiteto pirmininko teisėtų reikalavimų, nuolat pertraukinėjami kiti komiteto nariai, vartojama įžeidžianti, žeminanti bei nepagarbi leksika. Taip pat buvo viešai reiškiami nepagrįsti kaltinimai kitų komiteto narių atžvilgiu, įskaitant kaltinimus nusikalstamomis veikomis, nenurodant jokių faktinių ar teisinių argumentų“, – teigiama I. Kižienės išplatintame pranešime.
Į Etikos ir procedūrų komisiją kreipęsi parlamentarai taip pat pabrėžia, kad viešų pasisakymų metu buvo vartojami istoriniai palyginimai ir formuluotės, kurios gali būti vertinamos kaip grasinančios, ypač atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio bendrą politinį ir visuomeninį kontekstą.
Jų teigimu, tokio pobūdžio pasisakymai sukėlė realų nesaugumo jausmą ir pagrįstą baimę dėl galimų pasekmių.
„Pareiškėjų vertinimu, tokia elgsena yra nesuderinama su valstybės politiko statusu ir viešai demonstruojamais padorumo bei pagarbos standartais. Taip pat pažymima, jog tokia elgsena galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintus principus – pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, atsakomybės, pavyzdingumo bei teisingumo“, – rašoma pranešime.
„Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai prašo Etikos ir procedūrų komisijos atlikti išsamų ir visapusišką nurodytų aplinkybių tyrimą, įvertinti, ar nagrinėjamų posėdžių metu buvo pažeistos valstybės politikų elgesio normos, pateikti principinį ir viešą vertinimą dėl tokio elgesio suderinamumo su Seimo nario ir valstybės politiko pareigomis“, – akcentuoja pareiškėjai.
Kaip skelbta, gruodžio 15 ir 16 d. Seimo Kultūros komitetas net kelias valandas svarstė Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymų pataisas.
ELTA primena, kad šią savaitę Seime skubos tvarka svarstytos žurnalistų bendruomenės kritikos sulaukusios LRT įstatymo pataisos.
Siekdama vilkinti, jų vertinimu, ydingus sprendimus, opozicija registravo daugybę pasiūlymų įstatymo pataisoms. Daugelis jų – komiški ir ironiški.
Dėl LRT įstatymo pataisų šauktas papildomas nenumatytas Seimo posėdis, svarstymai salėje ir Kultūros komitete truko keliolika valandų. Komiteto posėdis turėjo vykti ir ketvirtadienį, tačiau dėl sušlubavusios komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko sveikatos buvo atšauktas. Kol nauji Seimo narių pasiūlymai LRT įstatymo pataisoms nėra apsvarstyti komitete, klausimas į Seimo salę grįžti negali.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Tačiau svarstant parlamentas pritarė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymui, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą.
Tiesa, grupė valdančiųjų jau registravo pasiūlymą, kad projektas būtų pataisytas ir grįžtų prie pirminio varianto.
