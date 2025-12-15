 Kultūros komitetui svarstant LRT įstatymo pakeitimus opozicija paliko posėdį

2025-12-15 10:52
Jūratė Skėrytė (BNS)

Seimo opozicijai priklausantys Kultūros komiteto nariai pirmadienį atsisakė dalyvauti posėdyje svarstant LRT įstatymo pakeitimus palengvinti nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimą.

Kultūros komitetui svarstant LRT įstatymo pakeitimus opozicija paliko posėdį / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prieš tai komitetas valdančiųjų balsais atmetė konservatoriaus Vytauto Juozapaičio siūlymą neskubėti svarstant šį projektą.

„Tokiu būdu drįsote paniekinti ir Seimo statutą, ir Konstituciją, ir požiūrį į Lietuvos kultūrą, į laisvą žodį ir į visa tai, į ką mes tiek metų ėjome. Jūsų atmetimas Lietuvos 30 metų atgal tikrai nepraeis be pasekmių“, – teigė V. Juozapaitis.

Konservatorius Vytautas Kernagis teigė negalėsiąs dalyvauti ir kituose komiteto posėdžiuose, kol jam vadovaus socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas.

Demokratė Rima Baškienė apgailestavo, kad Kultūros komitetas neatsižvelgė į dešimčių tūkstančių žmonių prašymą neskubėti keisti LRT vadovo atleidimo tvarkos, išdiskutuoti klausimą su žurnalistų bendruomene.

„Nebegaliu dalyvauti tokioje komiteto veikloje“, – sakė ir R. Baškienė.

Tokiu būdu Kultūros komitete liko posėdžiauti tik valdančiųjų atstovai – socialdemokratai K. Vilkauskas, Vytautas Grubliauskas, Indrė Kižienė ir „aušrietis“ Petras Dargis.

