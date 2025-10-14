Kultūros ministras – vis dar šešėlyje

Savaitgalį politikai turėjo daug renginių. Šeštadienį – socialdemokratų taryba.
„Socialdemokratų partija perima Kultūros ministerijos atsakomybę į savo rankas“, – pranešė socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Sekmadienį – futbolas su Lenkija ir Lenkijos premjeru. Donaldui Tuskui kompaniją palaikė premjerė I. Ruginienė, taip pat suvažiavo ir kiti socialdemokratai.
„Pasijaučiau kaip LSDP tarybos posėdyje“, – nusijuokė „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
„Per pertrauką Lenkijos premjeras labai draugiškai bendravo su visais“, – sakė socialdemokratų partijos narys Algirdas Sysas.
„Tikrai džiaugiuosi tuo draugišku ryšiu, kurį mes sukūrėme per tokį trumpą laiką“, – tvirtino premjerė.
Tuo tarpu apie „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio savaitgalį išduoda blizgantis veidas ir kaklas.
„Dar iš po šeštadienio“, – juokėsi politikas.
Jis pasakojo dalyvavęs ponios Zitos jubiliejuje lyg nebūtų ką tik ministerijos netekęs, linksmai šoko tiek su žmona, tiek su kitais.
„Aštuoniasdešimties metų močiutę dar pašokdinau. Linksmai leidžiame laiką“, – kalbėjo politikas.
Savaitgalį iš jo žinių nebuvo.
„Klausinėjau ir premjerės, laikinai einančio partijos pirmininko, ar kas nors girdėjo kažkokią reakciją po mūsų tarybos. Tai, išskyrus R. Puchovičiaus, kad kultūra priklauso „Nemuno aušrai“, daugiau niekas jokių pareiškimų nematė“, – dalinosi A. Sysas.
Tačiau pirmadienio rytą Vyriausybėje įvyko neskelbtas premjerės ir R. Žemaitaičio susitikimas, kur tartasi dėl Kultūros ministerijos. Vėliau „Nemuno aušros“ lyderis prabilo miglotai, tarsi iš I. Ruginienės būtų gavęs viltį, kad ministerijos visgi neatima.
„Kandidatai užimti kultūros ministrus yra tinkami ir gal savaitės ar dviejų laikotarpiu sprendimas jau bus. Nors tikėjausi ir aš, kad greičiau“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
„Niekas nieko neatėmė, bet matau pareigą paskirti žmogų, kuris dirbs kultūros bendruomenės labui“, – sakė I. Ruginienė.
Premjerė tikino, kad žmogų į kultūros ministrus rinks pati, ir, be to, tai darys atsakingai. Šeštadienį socialdemokratų partija ne tik nusprendė, kad ministeriją pasiima, bet ir premjerė viešai pareiškė, kas bus tinkamiausias.
„Aš vis dar tikiu, kad geriausia ministrė būtų Vaida“, – teigė I. Ruginienė.
Socialdemokratė Vaida Aleknavičienė kultūros ministre jau buvo paskirta, bet prisiekti nespėjo – ministerija buvo išmainyta. Ministru tuomet prisiekė „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
„Džiaugiuosi, kad premjerė mato mane kaip tinkamą. Jei pasiūlys – sutiksiu“, – sakė V. Aleknavičienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Socialdemokratai šeštadienį nusprendė, kad mainais R. Žemaitaičiui nieko neduos.
„Už ilgą liežuvį reikia mokėti“, – ironizavo partijos narys A. Sysas.
„Dabar apie tai vesime derybas. Aš tikrai nesiruošiu nieko reikalauti, nes nori, kad R. Žemaitaitis kažko reikalautų“, – teigė politikas.
I. Ruginienės teigimu, premjeras yra visos Vyriausybės vadovas, todėl jo rankose – visos ministerijos.
„Nežinau, ar sugebės socialdemokratai R. Žemaitaitį pastatyti į vietą“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Politikas tikina, kad su socialdemokratais dėl grįžimo į valdžią nesikonsultuoja, nes jie dabar su R. Žemaitaičiu.
„Kol jie gyvena toje šeimoje, ieškoti kitos šeimos yra beprasmiškas dalykas“, – sakė jis.
