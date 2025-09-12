Kyjive viešėjusiai Nausėdienei dukart teko skubėti į slėptuvę

Ukrainos pirmosios ponios Olenos Zelenskos kvietimu D. Nausėdienė ketvirtadienį dalyvavo pirmųjų ponių ir ponų aukščiausio lygio susitikime, pranešė Prezidentūra.
Susitikimo metu buvo surengta diskusija apie švietimo prieinamumą. Jame dalyvavusi D. Nausėdienė teigė, kad prieiga prie švietimo yra visos žmonijos ateities pagrindas.
„Švietimas yra daugiau nei institucija ar paslauga – tai procesas, kuris padeda tapti žmogumi. Turime ginti ne tik gyvybę, bet ir užtikrinti gyvenimo kokybę kiekvienam vaikui mūsų planetoje. Turime ieškoti ir rasti sprendimus, kaip kovoti su švietimo prieinamumo ribojimais visame pasaulyje“, – pranešime cituojama D. Nausėdienė.
Pirmoji ponia taip pat pabrėžė, jog šiandien demokratinis pasaulis turi pareigą nutraukti konfliktus ir atkurti karo padarytus nuostolius.
„Negalime sugrąžinti žuvusiųjų, bet privalome atkurti šalies žmogiškuosius išteklius – stiprindami unikalų kiekvieno sužeisto žmogaus potencialą, atkurdami jų norą ne tik gyventi, bet gyventi visa jėga, padėdami karo aukoms įveikti apribojimus“, – kalbėjo D. Nausėdienė.
Pirmoji ponia taip pat padėkojo Ukrainos žmonėms ir pirmajai poniai O. Zelenskai už atsparumą ir lyderystę, siekiant teigiamų pokyčių kiekvienoje srityje, taip pat už pastangas net ir karo sąlygomis sutelkti dėmesį į tai, kad kiekvienas vaikas pasaulyje turėtų galimybę mokytis.
Penktojo pirmųjų ponių ir ponų viršūnių susitikimas šiemet subūrė pirmąsias ponias ir ponus, Nobelio premijos laureatus, švietimo ministrus, mokytojus, pasaulyje pripažintus mąstytojus ir intelektualus.
Penktajame aukščiausio lygio susitikime diskutuota apie tai, kaip švietimas ne tik formuoja žinių lygį, bet ir ugdo atsparumą, sugyvenimo kultūrą, gebėjimą bendradarbiauti bei taikdariškas galias.
