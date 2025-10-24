 Laikinai KAM vadovaujantis Kondratovičius susitiko su kariuomenės vadu

2025-10-24 13:25
Karolina Konopackienė (ELTA)

Laikinai Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovaujantis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius penktadienį susitiko su kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru. Ministras žada užtikrinti sklandų darbų tęstinumą tol, kol bus rastas naujas KAM vadovas.

Raimundas Vaikšnoras (kairėje) ir Vladislavas Kondratovičius
Raimundas Vaikšnoras (kairėje) ir Vladislavas Kondratovičius / V. Kondratovičiaus nuotr.

„Saugumas – tai mūsų pagrindinis ir neabejotinas prioritetas, todėl dėsiu visas pastangas, siekiant užtikrinti sklandų darbų tęstinumą, kol bus paskirtas naujas krašto apsaugos ministras. Tikiu ministerijos profesionalų komandos kompetencija bei atsakomybe – kartu tęsime svarbiausius darbus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė laikinasis krašto apsaugos ministras, pasidalinęs ir nuotrauka su R. Vaikšnoru.

Iš pareigų atsistatydinus Dovilei Šakalienei, prezidento dekretu KAM laikinai vadovauti buvo paskirtas vidaus reikalų ministras V. Kondratovičius.

ELTA primena, kad Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo atleido D. Šakalienę iš krašto apsaugos ministrės pareigų, šį trečiadienį.

Teikimą dėl atleidimo šalies vadovui įteikė premjerė I. Ruginienė. Tokį sprendimą Vyriausybės vadovė priėmė po to, kai tarp jos ir D. Šakalienės kilo trintys dėl gynybos finansavimo klausimų.

