Lenkijos premjeras priėmė Ingos Ruginienės kvietimą atvykti į Lietuvą, stebės futbolo rungtynes

Apie D. Tusko vizitą Lietuvoje pirmasis pranešė „15min“ naujienų portalas.
Pasak I. Dobrovolsko, šiuo metu yra suplanuota, kad premjerai Kaune kartu stebės sekmadienį vyksiančias Lietuvos ir Lenkijos futbolo rinktinių rungtynes, kurių metu komandos rungsis dėl kelialapio į 2026 metų Pasaulio futbolo čempionatą.
Apie I. Ruginienės kvietimą D. Tuskui atvykti socialiniuose tinkluose pasidalino ir Lenkijos ambasada Lietuvoje.
„Lenkijos ir Lietuvos draugystė nereikalauja pateisinimo. Tai bendra istorija, bendri geopolitiniai interesai ir labai geras dvišalis bendradarbiavimas. Simbolinis to įrodymas yra ministrės pirmininkės kvietimas stebėti Lietuvos ir Lenkijos futbolo rungtynių, kurios vyks šį sekmadienį“, – pasidalintame vaizdo įraše sako D. Tuskas.
Kaip rašė BNS, su Lenkijos kolega I. Ruginienė Varšuvoje susitiko antradienį, susitikimo metu aptarė prioritetinius saugumo ir gynybos, paramos Ukrainai, bendrų infrastruktūros ir energetikos projektų bei kitus klausimus.
Naujausi komentarai