Lietuva išreiškė protestą Rusijai

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), Rusijos ambasados atstovui buvo įteikta nota, kuria Lietuva išreiškė protestą dėl tebesitęsiančių visos Ukrainos teritorijos apšaudymų Rusijos koviniais dronais ir raketomis, taip pat priminta pareiga laikytis tarptautinės teisės normų.
Notoje teigiama, kad Rusija nepasinaudojo galimybe laikytis gegužės 6–11 dienomis paskelbtų paliaubų, taip pat ir po gegužės 11 dienos, kurios galėjo leisti pereiti nuo karinių veiksmų prie diplomatinių derybų.
„Tai, kad Rusijos veiksmai yra nukreipti prieš civilius Ukrainos gyventojus, yra neginčijami tarptautinės humanitarinės teisės normų, draudžiančių vykdyti prievartos aktus ar grasinimus, kuriais siekiama įbauginti civilius gyventojus, pažeidimai ir gali būti kvalifikuoti kaip karo nusikaltimai“, – teigia URM.
Notoje sakoma, kad atsakomybei už karo ir kitus tarptautinius nusikaltimus senaties terminas nėra taikomas, todėl šių nusikaltimų organizatoriai ir vykdytojai neišvengs atsakomybės.
Kaip rašė BNS, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) apie paliaubas paskelbė penktadienį, likus kelioms valandoms iki Rusijos pergalės Antrajame pasauliniame kare minėjimo, sakydamas, jog tikisi, kad tai bus ketverius metus trunkančio konflikto „pabaigos pradžia“.
Tačiau dar prieš paliauboms pasibaigiant abi šalys apsikeitė kaltinimais dėl ugnies nutraukimą pažeidžiančių išpuolių prieš civilius.
Trečiadienį per dieninę Rusijos dronų ataką, daugiausia nukreiptą į Vakarų Ukrainą, žuvo mažiausiai trys žmonės ir dar mažiausiai 12 buvo sužeista.
Maskva atakuoja Ukrainos miestus jau daugiau nei ketverius metus, tačiau paprastai Rusija didelio masto dronų ir raketų atakas rengia naktį.
Kyjivo karinė žvalgyba anksčiau įspėjo, kad Rusijos pajėgos pradėjo „ilgalaikį oro smūgį prieš ypatingos svarbos objektus Ukrainoje“.