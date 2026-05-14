Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai

Į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją ketvirtadienį iškviestam Baltarusijos ambasados laikinajam reikalų patikėtiniui buvo pareikštas griežtas protestas dėl Lietuvos valstybės sienos oro erdvėje pažeidimo, pranešė ministerija.
„Atkreiptas dėmesys, jog šis pažeidimas sukėlė tiesioginę grėsmę civilinės aviacijos saugumui bei lėmė būtinybę įvesti laikinus oro erdvės ribojimus virš Vilniaus tarptautinio oro uosto“, – teigia URM.
Anot jos, Baltarusijos atstovui dar kartą priminta, jog šie tęstiniai incidentai yra traktuojami kaip rimti tarptautinės teisės pažeidimai ir sąmoningi hibridinio pobūdžio išpuoliai prieš Lietuvą, atsakomybė už kuriuos tenka Baltarusijai.
Ministerija pakartojo reikalavimą, kad Baltarusija vykdytų savo tarptautinius įsipareigojimus kontroliuoti tai, kas vyksta jos teritorijoje ir oro erdvėje, ir nedelsdama imtųsi veiksmingų priemonių ateityje užkardyti panašius pažeidimus.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų grėsmės trečiadienio naktį virš Vilniaus oro uosto valandai buvo įvesti oro erdvės ribojimai.
Dėl jų buvo paveikti du skrydžiai ir maždaug 128 keleiviai: vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, kitas – atšauktas.
Kaip rašė BNS, balionai Vilniaus oro uoste praėjusiais metais sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkst. keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uostų uždarymą.
Lietuvos vadovai tokius įskridimus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
