Lietuva protesto nota sureagavo į Rusijos „perspėjimus“

Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą „perspėjimą“ užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų.
Notoje pabrėžta, kad šie Rusijos pareiškimai laikytini tiesioginiu, cinišku ir beprecedenčiu grasinimu panaudoti jėgą prieš užsienio valstybių ambasadas Kyjive ir kitus Kyjivo gyventojus.
„Rusijos besitęsianti agresija prieš Ukrainą, o taip pat tokie vieši Rusijos pareiškimai akivaizdžiai pažeidžia Jungtinių Tautų Chartijos 2 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą draudimą grasinti jėga ir kitus Jungtinių Tautų Chartijoje įtvirtintus bei visuotinai pripažintus tarptautinės teisės principus“, – nurodė Lietuvos URM.
Rusijos ambasados atstovui pažymėta, jog tokiais pareiškimais Rusija pripažįsta, kad jos karinės pajėgos planuoja sukelti mirtiną ir beprasmį pavojų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, diplomatams, civiliams gyventojams ir civilinei infrastruktūrai, tai yra toliau vykdyti sunkiausius tarptautinius nusikaltimus Ukrainoje.
Jam taip pat priminta, jog pagal tarptautinę humanitarinę teisę karo ataka, kai yra žinoma, kad tokia ataka taps atsitiktinės civilių žūties ar suluošinimo priežastimi, padarys žalą civiliniams objektams, laikoma sunkiu tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimu ir kvalifikuotina kaip karo nusikaltimas.
Lietuvos URM pabrėžė, kad Rusijos užsienio reikalų ministerijos notą Lietuva laiko ne tik tiesioginiu Rusijos vykdomos ir planuojamos tęsti agresijos, karo ir kitų tarptautinių nusikaltimų įrodymu, bet ir toliau akivaizdžiai demonstruojamu Rusijos paniekos tarptautinėms teisės normoms ženklu.
Lietuva kategoriškai atmetė šiuos grasinimus ir primygtinai pareikalavo, kad Rusija nedelsdama ir besąlygiškai nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, vykdomus karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir kitus tarptautinius nusikaltimus, išvestų savo okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlygintų visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą.
Lietuvos ambasada Kyjive tęsia savo darbą, jos darbuotojams laikantis įprastų saugumo užtikrinimo reikalavimų.
Rusija penktadienį pranešė, kad per pirmąsias dvi dienas trunkančių vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus, todėl neatmetė galimybės smogti atsakomąjį smūgį Kyjivui. Dėl to Rusijos gynybos ministerija paragino gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą.
