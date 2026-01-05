Lietuvoje pirmą kartą viešintis Vokietijos diplomatijos vadovas aptars NATO pafrontės stiprinimą

Jis Vilniuje su Lietuvos diplomatijos vadovu aptars šalių strateginę partnerystę bei jos atveriamas galimybes, bendradarbiavimą Europos Sąjungoje (ES) ir NATO, paramos Ukrainai klausimus bei tarptautines pastangas siekiant teisingos taikos.
Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija (URM), viena pagrindinių susitikimo temų bus NATO pafrontės valstybių saugumo ir gynybos stiprinimas.
Be kita ko, ministrai kalbėsis apie Baltijos jūros regiono atsparumą hibridinėms atakoms bei pažangą nuolatiniu pagrindu priimant Vokietijos 45-ąją šarvuotąją brigadą Lietuvoje.
Anot URM, susitikime taip pat bus kalbama apie dvišalius projektus saugumo, gynybos pramonės, ekonomikos, švietimo ir kultūros srityse, pasirengimą Vokietijos kultūros sezonui Lietuvoje 2027–2028 metais.
Po dvišalio susitikimo numatyta ministrų spaudos konferencija.
BNS skelbė, kad Berlynas apie 4–5 tūkst. karių brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų pabaigos, o priimančioji šalis įsipareigojusi parengti tam reikalingą infrastruktūrą. Šiemet Lietuvos gynybos biudžetas siekia 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Naujausi komentarai