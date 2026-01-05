Danijos premjerė: JAV užpuolus NATO sąjungininkę baigtųsi pokario transatlantinio saugumo ryšiai

„Jei Jungtinės Valstijos nuspręstų kariniu būdu užpulti kitą NATO šalį, tuomet viskas baigtųsi – įskaitant NATO, taigi ir po Antrojo pasaulinio karo įsigalėjusį saugumą“, – Danijos televizijos tinklui TV2 sakė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen).
Ji teigė, kad jos vyriausybė daro „viską, kas įmanoma, kad taip neatsitiktų“.
BNS skelbė, kad D. Trumpas sekmadienį dar kartą pareiškė, jog Grenlandija turėtų tapti Jungtinių Valstijų dalimi, nepaisant Danijos ministrės pirmininkės raginimų liautis grasinti šiai teritorijai.
„Grenlandija mums reikalinga nacionalinio saugumo požiūriu, o Danija to padaryti negalės“, – sakė jis.
Jis teigia, kad Grenlandija, kurioje gausu technologijų pramonei gyvybiškai svarbių mineralų, yra reikalinga JAV nacionaliniam saugumui.
„Dėl Grenlandijos susirūpinsime maždaug po dviejų mėnesių (...) apie Grenlandiją pakalbėsime po 20 dienų“, – teigė D. Trumpas.
