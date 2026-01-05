 Danijos premjerė: JAV užpuolus NATO sąjungininkę baigtųsi pokario transatlantinio saugumo ryšiai

Danijos premjerė: JAV užpuolus NATO sąjungininkę baigtųsi pokario transatlantinio saugumo ryšiai

2026-01-05 19:28
BNS inf.

Bet koks JAV išpuolis prieš NATO sąjungininkę reikštų 80 metų trukusių transatlantinio saugumo ryšių pabaigą, pirmadienį perspėjo Danijos ministrė pirmininkė, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pakartojus savo norą aneksuoti Grenlandiją.

Mette Frederiksen
Mette Frederiksen / Scanpix nuotr.

„Jei Jungtinės Valstijos nuspręstų kariniu būdu užpulti kitą NATO šalį, tuomet viskas baigtųsi – įskaitant NATO, taigi ir po Antrojo pasaulinio karo įsigalėjusį saugumą“, – Danijos televizijos tinklui TV2 sakė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen).

Ji teigė, kad jos vyriausybė daro „viską, kas įmanoma, kad taip neatsitiktų“.

BNS skelbė, kad D. Trumpas sekmadienį dar kartą pareiškė, jog Grenlandija turėtų tapti Jungtinių Valstijų dalimi, nepaisant Danijos ministrės pirmininkės raginimų liautis grasinti šiai teritorijai.

„Grenlandija mums reikalinga nacionalinio saugumo požiūriu, o Danija to padaryti negalės“, – sakė jis.

Jis teigia, kad Grenlandija, kurioje gausu technologijų pramonei gyvybiškai svarbių mineralų, yra reikalinga JAV nacionaliniam saugumui.

„Dėl Grenlandijos susirūpinsime maždaug po dviejų mėnesių (...) apie Grenlandiją pakalbėsime po 20 dienų“, – teigė D. Trumpas.

Šiame straipsnyje:
JAV
NATO
Danijos premjerė
transatlantinio saugumo ryšiai
Mette Frederiksen

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
,lytbnkiudcv
Mano nuomone JAV jau nebėra jokių tarptautinių organizacijų narė, nes pažeidė visas įmanomas tarptautinės teisės normas, ir ne pirmą kartą. Reikia tik įforminti tai atitinkamų organizacijų aktais - pašalinti iš NATO, JTO, didžiausių ekonominių sąjungų, reikia nutraukti prekybos sutartis, nes jos vis tiek neturės prasmės su nenuspėjamu partneriu. Lietuvai ją įsileisti būtų iš karto atsisakyti nepriklausomybės, nes nebereikėtų net pulti. Ne veltui mano tėvas, net buvęs ruskių tremtinys, nieko gero nėra pasakęs apie jankius.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų