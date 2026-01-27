Frederiksen: padarysime viską, kad susitartume su JAV dėl Grenlandijos, išskyrus salos atidavimą

Paklausta, ar įmanoma, kad Grenlandijos teritorija būtų perleista JAV, ji Vokietijos televizijos ARD laidoje „Maischberger“ atsakė: „Ne. To neįmanoma įsivaizduoti“. Tą dieną, kai bus padaryti kompromisai dėl pagrindinių demokratijos ramsčių, viskam esą ateis galas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą grasino aneksuoti Danijai priklausančią salą. Tačiau po pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte Pasaulio ekonomikos forumo Davose kuluaruose jis netikėtai pareiškė, kad pasiektas preliminarus susitarimas dėl Grenlandijos ateities. Kartu jis paskelbė kad nebetaikys muitų konflikte dėl Grenlandijos Daniją parėmusioms šalims, kaip grasino.
Tai M. Frederiksen įvertino kaip sėkmę.
„Kai Europa eina išvien ir ginasi, kalba vienu balsu, tada tai veikia, – kalbėjo ji. – Dabar turime diplomatinį kelią su amerikiečiais ir pažiūrėsime, ar galime pasiekti susitarimą“.
Apie pokalbių su JAV turinį M. Frederiksen kalbėti nenorėjo.
