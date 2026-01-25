Prezidentas apie JAV vadovo žodžius dėl NATO pajėgų Afganistane: Lietuva nestovėjo kažkam už nugarų

Taip jis kalbėjo kiek anksčiau šią savaitę Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pareiškus, kad NATO sąjungininkų kariai vengė fronto linijos Afganistane.
„Visos valstybės buvo įsitraukusios į misiją Afganistane, įskaitant ir Lietuvą. (...) Lietuva ėmėsi atsakomybių už Goro provincijos atstatymą, Lietuva siuntė savo specialiųjų pajėgų karius vykdyti labai realias karines operacijas ir tikrai nestovėjo kažkam tai už nugarų“, – spaudos konferencijoje sekmadienį sakė G. Nausėda.
„Lietuva patyrė ir žūtį – mūsų karys žuvo misijos Afganistane metu, kaip ir žuvo dar kur kas daugiau karių iš kitų valstybių. (...) Visos ir Europos, ir kitos valstybės, kurios dalyvavo šitoje misijoje, jos dalyvavo visu rimtumu, suvokdamos visą riziką, kuri tenka joms, ir tikrai buvo priešakinėse eilėse“, – pridūrė jis.
Pasak Lietuvos vadovo, Jungtinėms Valstijoms turėtų būti pateiktas labai aiškus atsakymas, kuris parodytų, kaip situacija atrodė iš tikrųjų.
Savo ruožtu Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis teigė nežinantis, ką D. Trumpas savo pasisakymu turėjo omenyje, tačiau pabrėžė, jog JAV lyderis tikrai supranta, „kokią vertę turi Lenkijos karys“.
„Mūsų ketvirtadienio susitikimą (Davose – BNS) baigė žodžiais: „Jūs esat puikūs kariai.“ Taigi lenkų karys yra visada ten, kur yra sąjungininkų interesas, ar tai būtų Lenkija, ar tai kitų NATO sąjungininkų interesas. O apie ką konkrečiai prezidentas Trumpas galvojo pasisakydamas – nežinau, negaliu atsakyti. Visi sąjungininkai yra įsitraukę į NATO veiklą“, – sakė Lenkijos prezidentas.
Ketvirtadienį transliuotame interviu televizijai „Fox News“ D. Trumpas pareiškė, kad ne amerikiečių kariai vengė fronto linijos Afganistane, taip sukeldamas sąjungininkų pasipiktinimą, įskaitant Daniją, ir Jungtinę Karalystę.
JAV su sąjungininkais į Afganistaną įsiveržė atsakydamos į 2001-ųjų rugsėjo 11-osios teroro išpuolį Amerikoje.
Skaičiuojama, kad per šią 20 metų trukusią operaciją žuvo daugiau nei 3,6 tūkst. karių, iš kurių JAV neteko daugiau kaip 2,4 tūkstančio.
Naujausi komentarai