Lietuvos ir Lenkijos prezidentai atidarys šalis jungiantį „Via Baltica“ ruožą

Pasak Prezidentūros, jo atidarymas simboliškai vyks žymint 234-ąsias Abiejų Tautų Respublikos tarpusavio įžado paskelbimo dienos metines.
„Via Baltica“ yra tarptautinio europinio tinklo dalis, jungianti Lietuvą, Latviją, Estiją su Lenkija ir kitomis Europos šalimis. Pasak „Via Lietuvos“, šis kelias svarbus ne tik civiliniams, bet ir karinio mobilumo poreikiams.
Po atidarymo renginio Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptars pagrindines aktualijas: gynybą ir saugumą, dvišalius santykius ir bendradarbiavimą, paramą Ukrainai.
Tai bus antrasis K. Nawrockio vizitas Lietuvoje, pirmą kartą jis lankėsi rugsėjo pradžioje.
12 kilometrų ilgio paskutinę atkarpą nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos už 154,7 mln. eurų (be PVM) rekonstravo kelių ir tiltų bei kitos infrastruktūros statybos bendrovė „Kauno tiltai“.
„Via Baltica“ yra transeuropinio tinklo kelias nuo Varšuvos iki Talino, kurio bendras ilgis – 970 kilometrų, iš jų 269 kilometrai – Lietuvoje.
