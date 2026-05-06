Lietuvos ir Lenkijos prezidentai stebėjo Suvalkų koridoriaus gynybos pratybas

Kaip rašė BNS, nuo balandžio 30-osios vykusių pratybų tikslas – treniruoti brigados „Žemaitija“ štabo ir pavaldžių vienetų gebėjimą planuoti bei vykdyti gynybines karines operacijas sąveikaujant su NATO sąjungininkais.
Pratybų metu kariai treniravosi perdislokavimo, manevro, žvalgybos, gynybinių operacijų ir kovinės paramos užduotis. Mokymuose dalyvavo sąjungininkai iš Lenkijos, Portugalijos ir JAV.
Trečiadienio popietę Suvalkų koridoriaus prieigose, apie 7 kilometrai nuo Lietuvos ir Lenkijos valstybės sienos, vyko baigiamoji pratybų dalis.
Jos manevrus stebėjo G. Nausėda, K. Nawrockis, taip pat – krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Oro gynybos batalionas užtikrino oro erdvės kontrolę, jungtinės paramos ugnimi valdymo specialistai koordinavo Prancūzijos „Rafale“ ir Rumunijos F-16 naikintuvų atakas, tuo metu Lenkijos kariai su pėstininkų kovos mašinomis ROSOMAK užtikrino paramą ugnimi.
Karių perdislokavimui pasitelkti Karinių oro pajėgų sraigtasparniai „Dauphin“ ir „Black Hawk“, inžinieriai vykdė sprogdinimus, Lietuvos ir Portugalijos kariai – puolamąją ataką.
Taip pat inscenizuota sužeistojo evakuacijos operacija M113 šarvuočiu, Logistikos batalionas pasitelkė dronus krovinių pergabenimui. Pasak kariuomenės, svarbiu pratybų akcentu tapo smogiamųjų bepiločių orlaivių panaudojimas.
Šalių vadovai po demonstracijos apžiūrėjo ginkluotės ir karinės technikos ekspoziciją.
Kariuomenė įspėja, kad pasibaigus pratyboms gegužės 6–7 dienomis numatomas intensyvesnis karinės technikos judėjimas iš Kalvarijos savivaldybės į karinių vienetų dislokacijos vietas.
