LRT valdyseną peržiūrinti darbo grupė sėda rašyti suvestinį projektą

„Pabandom paruošti iki kito ketvirtadienio. Imam savaitę tokiam sudėjimui į vieną vietą“, – trečiadienį vykusio darbo grupės posėdžio metu kalbėjo jos pirmininkas Juozas Olekas.
„Mes tada pabandysim pereiti per visas tas pataisas ir gal ne didžiąją dalį, bet daug sudėti į vieną formą, o šalia turėti kitas, kaip atrodo. Ir tada matysim: pirmas, antras ir taip toliau, tuomet galėsime per likusį laiką dėl to apsispręsti“, – kalbėjo Seimo vadovas.
Anot politiko, šiuo metu yra pateiktos septynių autorių rašytinės pataisos bei keletas siūlymų, išsakyti žodžiu.
Gruodžio pabaigoje sudarytai darbo grupei priklauso 12 politikų ir trijų žiniasklaidos organizacijų atstovai. Kaip išorės ekspertai pakviesti Medijų tarybos deleguoti žmonės. Dalyvauti grupės veikloje atsisakė Žurnalistų profesionalų asociacijos ir LRT iniciatyvinės grupės atstovai, nes į jos sudėtį neįtrauktos Medijų tarybos pasiūlytos organizacijos.
Savo siūlomus pakeitimus ir pastebėjimus darbo grupei jau pristatė Valstybės kontrolė, LRT taryba, Interneto žiniasklaidos asociacija, nacionalinio transliuotojo administracija.
Taip pat Seimo Tyrimų skyrius, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos žurnalistų sąjunga, parlamento opozicija, Viešųjų pirkimų tarnyba, Valstybinės mokesčių ir darbo inspekcijos.
Politikai buvo susitikę ir su Venecijos komisijos atstovais.
Grupė savo išvadas bei siūlymus turi pateikti iki vasario 14 dienos.
Kaip rašė BNS, darbo grupė sudaryta po to, kai valdantiesiems Seime nepavyko skubos tvarka priimti savo parengtų pataisų, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas pareiškus jam nepasitikėjimą, kai nepatvirtinama metinė transliuotojo veiklos ataskaita arba apkaltinus jį netinkamu funkcijų vykdymu. Tokiu atveju nacionalinio transliuotojo vadovas pareigų netektų slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį prie Seimo surengti keli protesto mitingai, juose dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
