LSDP lyderis: kratos nelems sprendimo dėl „Nemuno aušros“ koalicijoje

„Kaip jau esu minėjęs, socialdemokratai artimiausiu metu priims sprendimą, ar tęsti darbą dabartinės sudėties koalicijoje, ar svarstyti jos pertvarkymą. Šis sprendimas bus grindžiamas kompleksiniu politiniu vertinimu – jo nenulems vienas ar kitas procesinis veiksmas, tačiau jie neabejotinai taps bendro vertinimo dalimi“, – sakė M. Sinkevičius BNS perduotame komentare.
Jis teigė neabejojantis, kad teisėsaugos institucijos dirba nešališkai, kompetentingai ir pagal įstatymus.
„Tikiu, kad ikiteisminis tyrimas dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio automobilio nuomos per trumpiausią įmanomą laiką pateiks visuomenei atsakymus į kilusius klausimus. Suprantama, kad šiandien atlikti procesiniai veiksmai yra būtina tyrimo dalis, siekiant nustatyti visas aplinkybes ir išsiaiškinti tiesą“, – nurodė LSDP lyderis.
Seimo pirmininkas: kratos Seime neprisideda prie institucijos autoriteto
Pastaruoju metu padažnėjusios kratos Seimo narių kabinetuose neprisideda prie institucijos autoriteto, sako parlamento pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas.
„Blogai vertinu, kad toks dalykas vyksta, iš tikrųjų tai neprisideda prie mūsų institucijos autoriteto ir pagarbos, bet reikia laukti, kol bus rezultatas, nes yra nekaltumo prezumpcija“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė jis.
„Bet dar kartą sakau, iš tikrųjų būtų gerokai geriau priiminėti įstatymus, skelbti žmonėms, o ne sulaukti tokių įtarimų ir patikrinimų“, – pridūrė jis.
Pasak parlamento vadovo, kadangi „Nemuno aušra“ yra valdančiosios koalicijos narė, šie teisėsaugos veiksmai meta šešėlį ir kitiems partneriams. Tačiau jis atsargiai kalba apie galimą koalicijos sutarties nutraukimą su „aušriečiais“.
„Kas žino, gyvenime visko būna, niekas nežino, kada kas nors pasikeis“, – svarstė Seimo vadovas.
„Čia nėra žinia, kuri sustiprina, kuri pakelia autoritetą, bet žinia, kuri meta šešėlį, tai be abejo, kad visi tie dalykai gula sluoksnis po sluoksnio ir daro savo įtaką“, – kalbėjo jis.
„(...) jeigu bus įrodyta, kad jie iš tikrųjų tą atliko, tai tada, be abejo, kad bus sprendimai, bet šiandien mes turime įtarimus, kratas, kurie, dar kartą sakau, meta šešėlį, nėra malonūs, bet gyvenimas juda“, – sakė J. Olekas.
Anot jo, kol kas koalicija dirba savo darbus, vykdo programą.
BNS rašė, kad tirdami automobilių nuomos „Nemuno aušrai“ aplinkybes Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai atliko kratas R. Žemaitaičio, taip pat partijos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje.
Kratos atliktos teisėsaugai vykdant kovą pradėtą tyrimą dėl galimo sukčiavimo, šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti.
Pats R. Žemaitaitis žurnalistams ketvirtadienį teigė, kad pareigūnai iš jo paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. „Aušriečių“ vedlys tai vertino kaip normalų procesinį veiksmą atliekant ikiteisminį tyrimą.
Prezidentas Gitanas Nausėda vylėsi, kad teisėsauga atliks savo darbą preciziškai, be politinio angažuotumo, ir tai padės „pravalyti politinę aplinką nuo dalykų, kurių neturi būti“.
Kaip skelbė BNS, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą konstatavo, kad „Nemuno aušra“, 2024 metais iš R. Žemaitaičio ir D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius iš partijai valstybės skirtų lėšų, jas panaudojo ne pagal paskirtį, 49,5 tūkst. eurų išlaidų nepagrindė dokumentais, taip pat komisijai pateikė klaidingus duomenis.
Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais, dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos, siekiančios 241,8 tūkst. eurų. Be to, R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai grąžinti atitinkamai 26 tūkst. 776 ir 15 tūkst. 349 eurus.
Nesutikdama su tokiu VRK sprendimu, „Nemuno aušra“ jį apskundė teismui. Partijos teigimu, automobiliai nuomoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos tvarką. Šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendimą planuoja skelbti birželio 10 dieną.
„Nemuno aušra“ Seime turi 18 atstovų, ji priklauso valdančiajai daugumai.
Naujausi komentarai