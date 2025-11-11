Mindaugas Sinkevičius: kultūros viceministru turėtų tapti Matas Drukteinis

Jis anksčiau dirbo buvusio premjero Gintauto Palucko patarėju kultūros klausimais
„Lygtai vienas viceministras jau yra – M. Drukteinis“, – Žinių radijui antradienį sakė M. Sinkevičius.
Taip jis kalbėjo pirmadienį prezidentui Gitanui Nausėdai paskyrus socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę kultūros ministre.
Viceministrais toliau dirbs iki V. Aleknavičienės patvirtinimo paskirtos Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin, o ketvirtojo ministro pavaduotojo dar bus ieškoma.
Ministrų politines komandas taip pat sudaro patarėjai, ministerijų kancleriai.
M. Sinkevičius tvirtino, kad V. Aleknavičienės komandoje nebus nei „Nemuno aušros“ narių, nei su partija siejamų asmenų.
„Galės, aišku, kultūros bendruomenė stebėti, analizuoti, bet aš galvoju, kad galėtų ir nevargti, nes tikrai jokių čia paslėptų minčių ir kažkokio sumanymo nėra“, – sakė politikas.
Jis tvirtino, kad Kultūros ministerijos politinė komanda bus kvalifikuota ir galės tinkamai eiti pareigas.
„Aišku, kvestionuoti bet kokią kandidatūrą, bet kokį pareigūną, turbūt visą laiką galim, bet tiktai būtų gerai neprieiti prie kažkokio absurdo, nes tada jau greitai parinkinėsime ir ministerijos sargą, ir budėtoją, ir ministro vairuotoją“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
BNS rašė, kad kultūrininkai neatsitraukia nuo planų surengti mitingą Vilniuje lapkričio pabaigoje, nors į kultūros ministres buvo paskirta socdemė V. Aleknavičienė.
Kultūrininkai teigia, kad jie nepritaria, kaip buvo paskirti viceministrai, kurie, išskyrus savaitės pabaigoje atsistatydinusį Aleksandrą Broką, tęs darbą.
Kultūros bendruomenės protestas prasidėjo nuo siekio atriboti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros ministerijos valdymo.
Naujausi komentarai