Mindaugas Sinkevičius: tai kenkia partijai

„Manau, kad taip (kenkia – BNS)“, – „Žinių radijui“ antradienį transliuotame interviu sakė M. Sinkevičius.
Visgi, anot jo, socdemai ir toliau neketina raginti G. Palucko palikti frakciją Seime ar patį parlamentą.
Anksčiau politikas teigė, kad buvęs ministras pirmininkas pats turėtų apsispręsti, ar likti Seime.
„Bet aš galvoju, kad kadangi buvome ir vis dar esame komanda, bus galimybė susitikti frakcijoje. (...) Bus galima pasiklausti, kaip jis dėlioja, kaip jis mato, ar jis planuoja, ką jis planuoja“, – kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vedlys.
BNS rašė, jog generalinė prokurorė Nida Grunskienė antradienį kreipsis į Seimą su prašymu naikinti politiko teisinę neliečiamybę, kad teisėsauga jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo.
Pats G. Paluckas žada neliečiamybės atsisakyti supaprastinta tvarka. M. Sinkevičius sakė besitikintis, jog Seimo socialdemokratai vieningai nubalsuos už tokį sprendimą.
Prokuratūra įtaria, kad G. Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis 2010–2024 metais įgijo beveik 350 tūkst. eurų vertės turto.
Politikas teigia, kad visos jo pajamos buvo teisėtos, bet nebūtinai įrodomos neišlikusiais keliolikos metų senumo dokumentais.
Neigia, kad LRT vadovo atleidimo tvarką siekta pakeisti iki tarybos kaitos
M. Sinkevičius neigia, kad valdantieji siekia pakeisti LRT vadovo atleidimo tvarką iki narių pasikeitimo transliuotojo taryboje gegužę.
Prieš LRT įstatymo pataisas protestavusi dalis žurnalistų bendruomenės įtaria, jog pokyčius siekta įgyvendinti iki gegužės 19 dienos, kad esamos sudėties taryba spėtų atleisti įstaigos vadovę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę slaptame balsavime, kurio dabartinis įstatymas nenumato.
Gegužės 19 dieną baigsis keturių iš 12 LRT tarybos narių, kuriuos delegavo visuomeninės organizacijos, kadencija.
„Aš nežinau, ar socialdemokratų gretose rastume su „ChatGPT“ ar kokiu nors „Google“ kokį nors teiginį, kad kažkoks socialdemokratas X, Sinkevičius ar dar kažkas sakytų, kad mums trūks plyš (reikia priimti naują tvarką – BNS) iki gegužės 19 dienos“, – „Žinių radijui“ antradienį transliuotame interviu sakė M. Sinkevičius.
„Tai niekada nebuvo pasakyta, bent jau mano nebuvo pasakyta“, – pridūrė jis.
Politikas sakė nuo pat pavasario sesijos pradžios buvęs įsitikinęs, kad įstatymas turėtų būti priimtas per sesiją, tai yra iki birželio 30 dienos: „Ar gegužės pabaigoje, ar birželį, ne taip jau svarbu.“
„Dabar manau, kad išeis toks žanras, kad tie, kas protestavo, sakys, kad savo pasiekė, nes mus sustabdė. O tie, kurie neva sustabdyti, sakys, kad niekas jų nesustabdė, nes jie niekur neskubėjo“, – kalbėjo LSDP vedlys.
„Tai dabar prasidės įrodinėjimas, kad vieni pasiekė savo, o kiti neva nepasiekė, nes yra kažkas pralaimėjęs, kažkas laimėjęs. Bet aš manau, kad nieks nei pralaimėjo, nei kažką laimėjo. Tiesiog įvyko procesas, kuris buvo eskaluotas iki jau padangių“, – pridūrė jis.
„Tai tikiuosi, kad kai jau bus priimtas (įstatymas – BNS), (...) gal tos eskalacijos ir tos baimės, ir baubai, ir visokios sąmokslo teorijos (...) pranyks kaip dūmas“, – sakė M. Sinkevičius.
BNS rašė, kad Seimas šiuo metu svarsto LRT valdysenos pokyčius, kuriuos parengė žiemą sudaryta darbo grupė. Procesas šiuo metu yra įstrigęs Kultūros komitete.
„Daugiau dramos, nei yra išties“
LSDP pirmininkas M. Sinkevičius sako, kad viešojoje erdvėje yra pernelyg sureikšminama valstybės valdomų įmonių susisiekimo sektoriuje kaita.
Pasak jo, ši kaita yra natūrali, o iš darbo išėję ar atleisti vadovai nesiskundžia dėl nepagrįstų atsisveikinimų.
„Nesu girdėjęs, kad nors vienas vadovas būtų kažkokį išreiškęs, nežinau, pasipiktinimą ar kažkokius teiginius, kad nepagrįstai su juo buvo atsisveikinta. Dažnu atveju žmonės daro karjerą, patys išeina, patys kažko siekia. Tai yra žmonės profesionalai, niekas jokių pastabų neišsako“, – antradienį sakė M. Sinkevičius.
„Man atrodo, kad dramos yra daugiau negu (...) priežasčių tai dramai vykti“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socialdemokratų vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti penki vadovai – apie pusė visų, nušalintų ar pakeistų visų sričių valstybės įmonėse.
Valdysenos ekspertai sako, kad viešai skelbiami atleidimų argumentai yra paviršutiniški ir nenuoseklūs, o tai kelia abejonių proceso skaidrumu.
