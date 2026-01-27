Mindaugas Sinkevičius: tai signalas, kad Lietuvos balsas girdimas

„Šiandien gavau kvietimą dalyvauti Miuncheno saugumo konferencijoje ir tai priimu ne kaip asmeninį įvertinimą, o kaip aiškų signalą visai Lietuvai – mūsų balsas girdimas, o mūsų pozicija saugumo klausimais vertinama rimtai“, – antradienį „Facebook“ rašė M. Sinkevičius.
„Priėmiau kvietimą vasario 13–15 dienomis dalyvauti šiame svarbiame tarptautiniame renginyje. Miuncheno saugumo konferencija jau seniai tapo vieta, kur kalbama ne apie abstrakčias grėsmes, o apie labai konkrečius sprendimus“, – akcentavo jis.
Pasak jo, šiemet sprendimų bus ieškoma tokiais klausimais kaip Europos saugumas ir gynyba, transatlantinių santykių ateitis, regioniniai konfliktai, technologinės pažangos keliami iššūkiai.
„Europa susiduria su dideliais iššūkiais, įskaitant augančią įtampą transatlantiniuose santykiuose. Didesnis neapibrėžtumas ir asimetrija, silpninantys anksčiau buvusį pasitikėjimą ir nuspėjamumą – tokia šiandien realybė. Ir būtent šiuo metu tokie formatai kaip ši saugumo konferencija tampa dar svarbesni“, – rašė politikas.
„Man svarbu, kad Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Europos Sąjungos (ES) politiniai lyderiai Lietuvą matytų kaip patikimą, nuoseklų ir atsakingą partnerį. Saugumas nėra trumpalaikis projektas, tai ilgalaikė investicija, reikalaujanti politinės valios ir tarpusavio pasitikėjimo. Būtent tokį požiūrį ketinu atstovauti Miunchene“, – apibendrino M. Sinkevičius.
Miuncheno saugumo konferencija – kasmetinis tarptautinis renginys, vykstantis Miunchene, Bavarijoje. Renginys skirtas saugumo politikos aktualijoms ir sutraukia įvairių šalių prezidentus, premjerus, parlamentarus, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrus, tyrimo centrų vadovus bei gynybos pramonės atstovus.
