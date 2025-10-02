Mindaugas Sinkevičius: tai yra keistokas žanras

„Turbūt reiktų įtarti, kad tai yra Berlyno žinia per Lietuvoje reziduojantį ambasadorių, kad štai yra nekviečiamas ministras. Išreiškiama turbūt tam tikra pozicija ir savotiškai yra kišamasi į nacionalinės politikos klausimus. Tai turbūt šiek tiek man keistokas ir naujas žanras. Jis man atrodo nelabai priimtinas“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė socialdemokratų lyderis.
Spalio 3‑oji laikoma vokiečių vienybės diena ir švenčiama kaip nacionalinė šventė. Ši diena skirta paminėti 1990 m. į vieną bendrą valstybę susivienijusias Rytų ir Vakarų Vokietiją.
Kaip skelbta anksčiau, tęsiantis kultūros bendruomenės protestui prieš Kultūros ministerijos perleidimą į „Nemuno aušros“ rankas, ministro I. Adomavičiaus vizito nelaukiantis paskelbė ir Varėnoje vykstantis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Visgi, nepaisant jo rengėjų pareiškimo, ministras antradienį apsilankė festivalyje.
„Kultūros ministras šiai dienai esu aš, tokia yra politika. Gaila, kad teatre yra daugiau (...) politikos negu pačio teatro, bet čia irgi yra performanso dalis“, – vaizdo įraše kalbėjo ministras.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.
Po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.
Kultūros bendruomenė taip pat sako, kad nedalyvaus pokalbiuose su Vyriausybės inicijuota derybine grupe sprendimams dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos.
