Mindaugas Sinkevičius: „valstiečių“ sprendimas prisijungti prie koalicijos – logiškas ir nuoseklus

„Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos priimtas sprendimas yra logiškas ir nuoseklus. Sveikiname jį ir išreiškiame lūkestį, kad bendras darbas būsimoje koalicijoje bus konstruktyvus ir rezultatyvus, stiprins valstybę ir atlieps žmonių lūkesčius“, – BNS raštu perduotame komentare sakė politikas.
M. Sinkevičius teigė, kad artimiausiomis dienomis bus suderinta ir pasirašyta koalicijos sutartis, taip užtikrinant „tvirtą pagrindą sklandžiai ir veiksmingai koalicijos veiklai“.
„Valstiečių“ sprendimu prisijungti prie koalicijos pasidžiaugė ir „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Po ilgų diskusijų bei noro valstybei kelti sumaištį, koalicija suformuota! Svarbu, kad darbai ir tikslai būtų tęsiami! Ačiū jums!“ – feisbuke parašė politikas.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo konsultacijas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Iki šiol valdančiąją daugumą sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.
Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarys 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.
Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys LLRA-KŠS atstovai.
Koalicijos derybos vyko prezidentui Gitanui Nausėdai Seimui ketvirtadienį pateikus Ingos Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves.
Ar skirti socialdemokratę vadovauti Ministrų kabinetui, parlamentarai apsispręs antradienį.
