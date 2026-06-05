Ministras abejoja laiško Vladimirui Putinui efektu

Atvirame laiške V. Zelenskis, be kita ko, Kremliaus vadovui nurodė, jog „Ukraina siūlo užbaigti karą tiesioginiu mūsų ir jūsų bendradarbiavimu“ bei pasiūlė surengti susitikimą.
„Ar šis laiškas duos norimą efektą? Viltis yra, bet turbūt naivu tikėtis, kad Putinas taip paprastai paims ir atsitrauks. Čia turėtų dar labiau susitelkti visa tarptautinė bendruomenė, dar labiau remti Ukrainą, suteikti reikiamą ginkluotę, kad Ukrainos karinis pranašumas prieš Rusiją augtų“, – penktadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
Laiške taip pat teigiama, kad Kyjivas yra pasirengęs visiškoms paliauboms derybų laikotarpiui.
Pasak R. Kauno, Lietuva tikisi sąžiningos taikos, kuri reikštų pilną Rusijos karių atsitraukimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų, įskaitant ir Krymą.
„Kiekvienas žingsnis parodyti rusams, kad tai yra jų sukeltas karas ir kad visos pasekmės, Ukrainos žmonių žūtys yra tiktai dėl jų, manau – sveikintinas“, – kalbėjo ministras.
Rusija kaip išankstinės taikos derybų sąlygos yra pareikalavusi, kad Ukraina pasitrauktų iš rytinio Donbaso regiono, kurio didelę dalį vis dar kontroliuoja Kyjivo kariuomenė.
V. Zelenskio teigimu, Ukrainos žvalgybos duomenys rodo, kad Rusija svarsto planus pratęsti karą iki 2027 ir 2028 metų, vis labiau pasikliaudama balistinių raketų smūgiais, kad pasiektų tai, ko nepavyko padaryti jos sausumos kampanijai.