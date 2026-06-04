Ministras: augantis Šengeno vizų išdavimas Rusijos piliečiams kelia grėsmę

„Toliau augantis Šengeno vizų išdavimas Rusijos Federacijos piliečiams yra nepriimtinas ir kelia rimtą saugumo grėsmę. Tvirtai remiame tikslinę Vizų kodekso peržiūrą ir laukiame Komisijos teisėkūros pasiūlymo kuo skubiau“, – Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pranešime cituojamas V. Kondratovičius.
Jis Europos Komisijos (EK) metinėje Šengeno erdvės padėties ataskaitoje pasigedo platesnės strateginės saugumo grėsmių analizės. Kaip pažymėjo VRM, ataskaitoje nepaminėtos ypač Bendrijos rytuose dažnėjančios hibridinės grėsmės – oro erdvės pažeidimai dronais, kontrabandiniai balionai, migrantų instrumentalizavimas.
V. Kondratovičius ragina ES naudotis tiek paskatomis, tiek spaudimo svertais siekiant paskatinti trečiąsias šalis bendradarbiauti migrantus grąžinant į jų kilmės valstybes.
Vidaus reikalų ministras taip pat akcentavo, kad sutartiems Šengeno prioritetams įgyvendinti būtinas adekvatus finansavimas tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu, o sprendimai turėtų remtis nuolat atnaujinamu situacijos vaizdu.
Kaip rašė BNS, Bendrija yra sustabdžiusi vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija ir pernai lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos.
Rusams išduodamų vizų skaičius sumažėjo nuo daugiau nei keturių milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024 metais, tačiau griežtosios linijos ES narės teigia, kad to nepakanka, besiskųsdamos dėl netolygaus dabartinių taisyklių taikymo bloke.
Remiantis grupės Europos šalių Bendrijai adresuotu laišku, 2025 metais Rusijos piliečiams buvo išduota daugiau nei 470 tūkst. turistinių Šengeno vizų, daugelis jų buvo daugkartinės.
Klausimą dėl vizų režimo rusams kelia Lenkija, Norvegija, Baltijos šalys ir dar devynios Šengeno erdvės narės. Tarp Rusijos turistų mėgstamų Europos šalių yra Prancūzija, Ispanija ir Italija – jos išduoda daugiausia vizų.
Be to, ministrai Liuksemburge detaliai aptarė laikinąją apsaugą Ukrainos karo pabėgėliams, kurios dabartinis galiojimas baigiasi 2027-ųjų kovą.
Lietuva pasisako už šios apsaugos pratęsimą visa apimtimi, kol vyksta karas ir nėra sąlygų saugiam grįžimui, įspėdama, kad apsaugos nutraukimas sukeltų teisinių ir administracinių iššūkių valstybėms narėms.
Kartu V. Kondratovičius skatina pereiti prie kitų pabėgėlių teisėto buvimo statusų, ypač dirbantiems asmenims, išlaikyti apsaugą pažeidžiamoms grupėms ir užtikrinti vieningą ES požiūrį į migraciją.
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