Ministras: informacijos apie Pociaus patekimo į Poderskio komandą neturiu

„Informacijos apie Pociaus paskyrimo aplinkybes ankstesnėje Vyriausybėje neturiu“, – penktadienį Seimo Aplinkos apsaugos komitete teigė ministras. Į komitetą ministras pakviestas aiškintis viešumoje sklindančią informaciją apie „Nemuno aušros“ įtaką jo sprendimams.
Pasak ministro, su partijos lyderiais Remigijumi Žemaitaičiu ir Robertu Puchovičiumi apie S. Pociaus kandidatūrą jis nėra kalbėjęs. Iki paskyrimo aplinkos viceministru 19-oje Vyriausybėje K. Žuromskas dirbo vienos R. Puchovičiaus statybos įmonių vadovu.
Komitete ministras taip pat patikslino sąsajas su R. Puchovičiaus verslu.
„Vienu atveju vystant bendrą projektą buvau direktorius vienoje iš įmonių ir taip pat buvau bendrasavininkas, akcininkas. Pas Puchovičių įmonėse niekada nedirbau, aš konsultavau jo įmones, jis buvo vienas iš mano tuometinių klientų“, – aiškino K. Žuromskas.
K. Žuromskas teigė, kad jo žiniomis, ilgai dirbęs Aplinkos apsaugos departamente S. Pocius nepriklauso jokiam medžioklės būreliui.
Tuo metu visuomenininkas Karolis Žukauskas posėdyje teigė, kad iki ketvirtadienio S. Pocius buvo deklaravęs priklausomybę vienam būreliui: „Jo deklaracija pataisyta vakar.“
Ministras teigė nežinantis, ką S. Pocius buvo ar dabar yra deklaravęs.
„Tai Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos klausimai. Su juo nekalbėjau (pastarosiomis dienomis apie patarėjo medžioklės reikalus – BNS). Kalbėjau dar iš anksčiau, ar jisai priklauso, ar nepriklauso medžiotojų būreliui“, – pridūrė K. Žuromskas.
„Man atrodo, vis tiek viešojoje erdvėje jis pats galbūt pamatė tuos klausimus ir kažką padarė. Tikrai negaliu pakomentuoti, bet aš asmeniškai su juo pokalbio neturėjau“, – tvirtino ministras.
Tačiau jis pripažino, kad šį klausimą ketina su S. Pociumi aptarti.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) BNS patvirtino, kad S. Pociaus deklaracija ketvirtadienį buvo koreguota, tačiau pataisymai susiję su jo sutuoktine.
„Buvo atnaujinta, papildyta deklaracija, bet tai yra susiję su sutuoktine ir medžiotojų būrelio narystės ar kažkokio kito ryšio medžiotojų būrelio nebuvo nei šioje deklaracijoje, nei ankstesnėje, kuri buvo pateikta balandžio antrą dieną“, – BNS teigė VTEK atstovė Virginija Aleksejūnė.
Pasak jos, joje nurodyti ryšiai su įmonėmis, bet ryšių su kokiu nors medžiotojų būreliu nėra. VTEK atstovės teigimu, S. Pociaus deklaracija koreguota ir 2022 metais: „Bet ne dėl priklausymo medžiotojų būreliui“.
Anksčiau K. Žuromskas yra sakęs, kad S. Pocių žino nuo tada, kai pradėjo eiti aplinkos viceministro pareigas, nes jis dirbo P. Poderskio patarėju.
Konservatorei Aistei Gedvilienei aiškinantis, kokios yra S. Pociaus funkcijos, K. Žuromskas teigė, kad patarėjas atsakingas už aplinkosaugos sritį.
„Šiuo metu jis vykdo funkcijas, susijusias su patariamosiomis funkcijomis, kas yra priskirta su aplinkosauga. Tai žmogus, turintis ilgametę patirtį ir čia vėlgi norėčiau paprieštarauti, kad yra politinio pasitikėjimo pareigybė šitoje vietoje“, – teigė ministras.
A. Gedvilienei teigiant, kad S. Pocius iš Aplinkos apsaugos departamento buvo atleistas, K. Žuromskas teigė nesigilinęs, dėl kokių priežasčių jo patarėjas neteko darbo departamente.
„Tiesiog žinau faktą, kad buvo įvykę tam tikri niuansai ir yra pasirašyta taikos sutartis. Tai neturiu informacijos, kuria disponuodamas galėčiau nelaikyti jo toliau politinio pasitikėjimo komandoje“, – kalbėjo ministras.
„Jeigu turite tokią informaciją, dėl ko jis negalėtų eiti šių pareigų, prašau tą informaciją atskleisti“, – pridūrė jis.
A. Gedvilienė tikslino, kad pagal viešai prieinamus pareigų aprašymus, S. Pocius atsakingas už taršos mokesčio reglamentavimą, tvaraus mokesčio surinkimo proceso optimizavimą ir supaprastinimą.
„Bet ir taip pat jūsų atstovavimą komiteto posėdžiuose. Komiteto posėdžiuose mes nė karto jo nesame matę. Tai šiandien man nėra aišku, ką jis konkrečiai veikia ministerijoje“, – priekaištavo parlamentarė.
Seimo Aplinkos apsaugos komitete dirbančių keturių opozicijos parlamentarų iniciatyva su ministru neeiliniame posėdyje siekta aptarti 10 klausimų, kuriuos iškėlė visuomenininkas K. Žukauskas.
