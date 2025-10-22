Ministras: nežinoma, kad Baltarusijos pareigūnai dalyvautų leidžiant balionus

„Mes tokios informacijos neturime ir iš kitų šaltinių aš neturiu“, – žurnalistams trečiadienį sakė V. Kondratovičius, paklaustas, ar yra duomenų, kad Baltarusijos pareigūnai dalyvauja kontrabandinių balionų paleidime.
Ministras pažymėjo, kad iš Baltarusijos tarnybų nebuvo gauta ir įspėjimo apie tokius į Lietuvą paleistus objektus.
„Dėl balionų jokios informacijos nėra, gauta nebuvo. (...) Matome, kad nėra kažkokių pastangų, kad būtų užkardyta tokia veikla. Nesakome, kad jie dalyvauja, bet kad būtų pastangos, kurios pasireikštų sulaikymu arba kitokiais veiksmais, tokių mes negirdime“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
Taip jis kalbėjo po to, kai trečiadienio naktį į Lietuvą iš Baltarusijos įskrido kelios dešimtys kontrabandinių balionų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) kol kas perėmė 12 balionų ir sulaikė keturis su kontrabanda galimai susijusius asmenis.
Dėl šių balionų buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Anot V. Kondratovičiaus, punktai buvo uždaryti pirmiausia dėl saugumo, taip pat Baltarusijai siunčiant signalą dalytis informacija.
„Pagrindinė (priežastis – BNS) yra saugumas. Suprantama, kad vykdant operatyvinę veiklą, užkardant ir ieškant tų balionų, ir matant, kokia yra situacija, kuo ramiau prie sienos, tuo geriau. Tai toje vietoje irgi buvo panašu, kad balionų skrydžiai užfiksuoti“, – sakė vidaus reikalų ministras.
„Galbūt mūsų žinutė apie uždarymą postų, tai irgi labai gera žinutė, kad reikia keistis informacija“, – pažymėjo jis.
Ministras pakartojo Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko anksčiau trečiadienį įvardytą pagrindinę versiją, kad praėjusios nakties meteorologinių balionų skrydžiai susiję su kontrabanda, bet neatmetami kiti įsiveržimo motyvai.
„Negalima atmesti visų atvejų, bet šiandien pagrindinė versija, ką mes matome, tai yra kontrabandinė veikla, yra permetimas cigarečių“, – sakė V. Kondratovičius.
V. Vitkausko teigimu, nors nėra duomenų tai buvus hibridine operacija, balionų paleidimo intensyvumas rodo, kad veiksmai buvo koordinuoti ir naivu manyti kontrabandą oru vykstant be Baltarusijos režimo žinios.
Kaip rašė BNS, reaguodama į šiuos oro erdvės pažeidimus, premjerė Inga Ruginienė vylėsi, kad Minskas atsakingai žiūrės į tokias situacijas nepaisant politinių santykių ir bendradarbiaus techniniu lygmeniu.
„Aš manyčiau, kad yra tokių vietų, kur tikrai kažkoks apsikeitimas informacija, kad neteisėta veikla būtų užkardyta, galėtų būti“, – kalbėjo vidaus reikalų ministras, nevadinęs to bendradarbiavimu su Baltarusija.
Dėl susidariusios situacijos trečiadienį popiet šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis.
Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis minėjo, kad dėl balionų leidimo Lietuva gali ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
Tuo metu Vidaus reikalų ministerija siūlo Baudžiamajame kodekse numatyti atsakomybę už grėsmes civilinei aviacijai bei sugriežtinti už kontrabandos gabenimą oru, pataisos šiuo metu derinamos.
BNS skelbė, kad Lietuvai uždarius dalį pasienio punktų su Baltarusija, įrengus fizinį barjerą prie sienos bei sustiprinus sienos apsaugą, meteorologiniai balionai tapo vienu populiariausių kontrabandinių rūkalų gabenimo būdu.
VSAT duomenimis, šių metų sausį–rugsėjį 80,1 proc. iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių buvo atgabentos oro balionais ar kitais bepiločiais orlaiviais.
Iš viso šiemet sulaikyta per 1,1 mln. pakelių rūkalų, atgabentų oru, iš jų apie 800 tūkst. pakelių Lietuvą pasiekė oro balionais. Pasieniečiai šiemet aptiko 557 kontrabandininkų oro balionus, kai pernai šis skaičius siekė 226.
