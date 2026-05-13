Mirė Kovo 11-osios akto signataras Zenonas Juknevičius

Apie netektį reikšdamas užuojautą trečiadienį pranešė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Anot jo, signataro vardas neatsiejamai susijęs su lemtingu apsisprendimu atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, o vėlesnė veikla teisinėje sistemoje, dalyvavimas kuriant desovietizacijos teisinį pagrindą ir ilgametė tarnystė žmonėms liudija nuoseklų ir garbingą gyvenimo kelią.
„Nuoširdžiai užjaučiu velionio šeimą, artimuosius, bendražygius ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų bendruomenę. Zenono Juknevičiaus atminimas išliks gyvas Lietuvos istorijoje ir visų širdyse, kuriems valstybės laisvė, teisingumas ir pareiga Tėvynei yra nekintančios vertybės“, – teigė J. Olekas.
Užuojautą artimiesiems, bendražygiams ir visiems pažinojusiems Z. Juknevičių pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda.
„Netekome Nepriklausomybės Akto signataro Zenono Juknevičiaus. Atmintyje išliks jo indėlis į Lietuvos istoriją ir valstybės stiprinimą“, – teigiama prezidento užuojautoje.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė, reikšdama užuojautą, teigė, kad Z. Juknevičiaus vardas visam laikui liks įrašytas Lietuvos istorijoje kaip to, kuris savo parašu ir darbu prisidėjo prie nepriklausomos valstybės atkūrimo.
„Z. Juknevičiaus vardas visam laikui liks įrašytas Lietuvos istorijoje kaip vieno iš žmonių, savo parašu ir darbu prisidėjusių prie nepriklausomos valstybės atkūrimo bei jos demokratinės teisinės sistemos stiprinimo.
Bendražygiai ir kolegos jį prisimins kaip pareigingą ir nuosekliai prie modernios Lietuvos teisinių pamatų kūrimo prisidėjusį žmogų, kuriam teisė ir laisvė buvo neatsiejamos vertybės“, – teigiama premjerės užuojautoje.
„Nuoširdžiai užjaučiu velionio šeimą, artimuosius, bičiulius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų bendruomenę ir visus, jį pažinusius“, – teigiama joje.
Skelbiama, kad su Z. Juknevičiumi bus galima atsisveikinti ketvirtadienį sostinės Olandų gatvėje esančiuose laidojimo namuose „Ritualas“. Velionio karstas bus išnešamas penktadienį po pietų, Z. Juknevičius bus palaidotas Antakalnio kapinių Signatarų kalnelyje.
Z. Juknevičius gimė 1949 metų birželio 10 dieną Pasvalio rajone, Valdeikių kaime.
1990 metais buvo išrinktas į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą, kovo 11 dieną balsavo už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“.
2000 metais jis apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.
