Motuzas: ta problema yra kur kas svarbesnė

Anot jo, kol kas linkstama prie sprendimo sieną su Baltarusija atidaryti dar iki lapkričio 30-osios.
„Lems (sprendimą atidaryti sieną – BNS) pirmiausia išvada techninių derybų. Bet kol kas, pagal esamą situaciją, daugiau linkstama į tą pusę, kad sienos gali būti atidarytos anksčiau kaip lapkričio 30-oji“, – LRT radijui antradienį sakė R. Motuzas.
„Galutinis sprendimas bus priimtas atsižvelgiant į šių komisijų išvadas ir rekomendacijas, sprendimus rytoj Vyriausybės posėdyje“, – teigė jis.
Taip jis kalbėjo paklaustas, ar antradienį vyksiančiuose Valstybės gynimo tarybos (VGT) ir Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžiuose gali būti priimtas sprendimas atidaryti sieną anksčiau nei iki lapkričio pabaigos.
Anot R. Motuzo, sienos atidarymo reikalauja ne tik dalis Lietuvos vežėjų, bet ir Kinija, Centrinės Azijos valstybės, nepatenkintos sutrikusiomis tiekimo grandinėmis.
„Šiandien daugiau akcentuojam savo vežėjų problemą. Taip, ji yra, ji yra labai svarbi, bet kaip diplomatai žinome, kad ta problema iškilo ir didesniu mastu. Yra nepatenkinta ir Vidurinė Azija, Kinija, ir kitos valstybės, nes sutriko įvairios tiekimo grandys ir prekių judėjimas. Todėl ta problema yra kur kas svarbesnė“, – kalbėjo R. Motuzas.
Lietuvos nacionalinės nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas LRT radijui antradienį sakė, kad naujausiais duomenimis Baltarusijoje į specialias stovėjimo aikšteles nugabenta apie 1,25 tūkst. vilkikų ir panašiai puspriekabių, be to, dar apie 2 tūkst. puspriekabių stovi visoje Baltarusijos teritorijoje.
Ir lietuviai, ir kazachai, ir uzbekai, ir kirgizai – kas ne Kaliningrado tranzitas visi stovi.
Jis teigė, jog šiuo metu per pasienį juda tik Kaliningrado tranzitas, lietuviški vilkikai važiuoti negali, o Lenkijos ar Latvijos sieną kerta tik kitų šalių vežėjų transportas.
„Ir lietuviai, ir kazachai, ir uzbekai, ir kirgizai – kas ne Kaliningrado tranzitas visi stovi. Arba jeigu iš kitų šalių, jie jau apvažiavo Lietuvą ir pasiekė Europos Sąjungą per Latviją arba per Lenkiją“, – LRT radijui sakė O. Tarasovas.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis BNS pirmadienį sakė, kad techninio lygio deryboms priešpiet pasienyje turėtų susitikti tarnybų vadovų pavaduotojai.
Be to, antradienį vyks NSK posėdis, kuriame bus aptariama padėtis pasienyje su Baltarusija bei situacija dėl kontrabandinių balionų, kurią aptars ir prezidento vadovaujama VGT.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį teigė, jog du laikinai uždarytus pasienio punktus su Baltarusija Lietuva galėtų atverti ir anksčiau – dar iki lapkričio 30-osios.
Prezidento patarėjas Deividas Matulionis pirmadienį sakė, kad šios derybos parodys, ar Baltarusijos pusė yra geranoriška. Jis teigė šiuo metu nematantis galimybių su Minsku derėtis aukštesniu lygiu.
O. Tarasovas pirmadienį sakė besitikintis, kad bus susitarta ir Lietuva sieną atidarys.
BNS rašė, kad Lenkijai praėjusią savaitę pranešus nuo pirmadienio atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija, Minskas pasiūlė iki antradienio atidėti technines derybas su Vilniumi dėl kaimyninėje šalyje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą.
Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.
Naujausi komentarai