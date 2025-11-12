Premjerė: vežėjų perdėtas emocinis fonas yra nesąžiningas

Inga Ruginienė pabrėžia, jog vežėjai turėjo įsivertinti galimas rizikas bei joms pasiruošti.
„Vežėjų perdėtas emocinis fonas yra šiek tiek nesąžiningas. Apie tai (Minsko reakciją į uždaromą sieną – BNS) kalbėjome, sakėme, kad reikia tam ruoštis“, – LRT radijui trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Tikrai skaudu dėl tokios situacijos, bet klausimas toks – jei mūsų verslas turi verslo santykius su Baltarusija ar Baltarusijai, Rusijai prijaučiančioms šalims, turi įsivertinti riziką“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė pabrėžė, jog vežėjai apie Vyriausybės planus uždaryti sieną žinojo, tad jie turėjo laiko tam pasiruošti.
Ji taip pat ragino suprasti būtinybę Lietuvai imtis priemonių siekiant užtikrinti valstybės saugumą.
„Sienos nebuvo uždarytos čia ir dabar staigiai, (...) nuolatos dvi savaites kartojome ir sakėme – jeigu nesustos hibridinė ataka, mes uždarysime ilgesniam laikui. Tai čia galima buvo šitai situacijai tikrai pasirengti“, – kalbėjo ji.
„Jeigu yra jautri situacija tarp mūsų ir Baltarusijos bei Rusijos, mes imsimės visų veiksmų užtikrinant saugumą (...). Ir tam verslai, kurie bendradarbiaus su tokiomis šalimis, turi ruoštis ir įvertinti riziką toliau tęsiant tokius santykius“, – sakė ministrė pirmininkė.
Reaguodamas į Vilniaus sprendimą uždaryti pasienio punktus su Baltarusija, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą. Režimas sako neleisiantis to, kol nebus atverta siena, o iki tol vilkikai nugabenti į specialias aikšteles, kur juos žadama apmokestinti.
Tai sukėlė nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ pasipiktinimą – ji reikalauja kuo greičiau pradėti „minimalų diplomatinį dialogą“ su Minsku ir atidaryti bent vieną pasienio punktą, užtikrinti vežėjų apsaugą bei evakuaciją, parengti nuostolių kompensavimo priemones.
Anot I. Ruginienės, pasienio punktai galėtų būti atverti, kai Lietuva matys Baltarusijos norą bendradarbiauti: „Galime atidaryti sienas ir atidarysime sienas, kuomet matysime, kad iš kitos pusės atsiranda pozityvūs ženklai.“
Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka antradienį nurodė užsienio reikalų ministrui Maksimui Ryženkovui organizuoti derybas su Lietuvos pareigūnais dėl padėties normalizavimo ir visiško pasienio kontrolės punktų veiklos atkūrimo.
Premjerė tą pavadino besikeičiančia Minsko režimo retorika.
„Baltarusijoje keičiasi retorika ir dėl derybinės grupės, ir kitų dalykų. Tai reiškia, kad tie pozityvūs ženklai ateina į Lietuvą, bet dar reikia nuveikti daug darbo“, – sakė Vyriausybės vadovė.
Lietuva sieną su Baltarusija iki lapkričio 30-osios uždarė reaguodama į padažnėjusius kontrabandininkų naudojamų oro balionų skrydžius iš Baltarusijos teritorijos, kurie ne kartą paveikė Vilniaus, o kartą – ir Kauno oro uosto darbą.
