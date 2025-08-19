Nausėda: atvertas derybų dėl narystės ES skyrius – žinia, kurios Ukrainai labai reikia

Taip jis kalbėjo antradienį dalyvaudamas nuotoliniame Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime, kuriame aptarti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Ukrainos prezidentų bei ES šalių ir ES institucijų vadovų susitikimo rezultatai.
„Tai būtų žinia, kurios Ukrainai labai reikia. Turime įtraukti Ukrainą į derybų procesą, nustatydami konkrečią narystės ES datą – 2030 metus“, – Prezidentūros išplatintame pranešime cituojamas G. Nausėda.
Kaip rašė BNS, stojimo procesą iš esmės įšaldžiusi yra Vengrija, kurios ministras pirmininkas Viktoras Orbanas yra sakęs, kad Ukrainos narystė ES sužlugdytų 27 šalių bloką.
Prezidentūros teigimu, savo pasisakyme šalies vadovas taip pat akcentavo saugumo garantijų svarbą.
Pasak G. Nausėdos, JAV parama Europai dislokuojant taikos įgalinimo pajėgas Ukrainoje visada buvo esminė sąlyga, o po vakarykščio susitikimo Vašingtone „tampa akivaizdu, kad ši galimybė yra reali“.
Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi prisidėti prie bendrų „Norinčiųjų koalicijos“ pastangų, suteikdama karinių pajėgumų. Taip pat Lietuva šiais metais apmokys 5 tūkst. ukrainiečių karių.
Pasak Prezidentūros, šalies vadovas laikosi pozicijos, kad spaudimas Maskvai turi būti tęsiamas ir jog Europos Sąjunga turi kuo greičiau priimti 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą.