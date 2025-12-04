 Nausėda Baltijos šalių vadovų susitikime aptarė regioninį saugumą

2025-12-04 13:47
ELTOS inf.

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį Rygoje vykusiame susitikime su Latvijos ir Estijos prezidentais akcentavo, kad Baltijos šalys turi stiprinti bendradarbiavimą saugant Europos Sąjungos (ES) ir NATO išorės sieną.

Nausėda Baltijos šalių vadovų susitikime aptarė regioninį saugumą
Nausėda Baltijos šalių vadovų susitikime aptarė regioninį saugumą / Prezidentūros nuotr.

„Mūsų dėmesys turi būti sutelktas į oro gynybos pajėgumus ir Baltijos gynybos linijos projektą. Baltijos šalys turi stiprinti bendradarbiavimą saugant išorinę sieną – įgyvendinant bendrus projektus, sukuriant vieningą reagavimo į oro ir jūrų incidentus sistemą, koordinuojant sprendimus dėl sienų ar oro erdvės uždarymo, kovojant su nusikalstamumu ir valdant neteisėtą migraciją“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.

Šalies vadovas susitikime taip pat atkreipė dėmesį į augančias hibridines grėsmes. Pasak jo, oro pažeidimai, neteisėta migracija ir iš Baltarusijos teritorijos leidžiami balionai kelia pavojų kritinei infrastruktūrai ir civilinei aviacijai.

Todėl, Lietuvos vadovo teigimu, būtinos spartesnės ES lygmens iniciatyvos stiprinant rytinės sienos apsaugą, kurios papildytų nacionalinius projektus.

Baltijos šalių prezidentai susitikime taip pat aptarė JAV karių buvimą regione, paramos Ukrainai klausimus, „Rail Baltica“ projekto pažangą bei ES daugiametį biudžetą.

