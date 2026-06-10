 Nausėda Barselonoje dalyvaus Šv. Šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse

Nausėda Barselonoje dalyvaus Šv. Šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse

2026-06-10 06:48
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Barselonoje dalyvaus Šv. Šeimos bazilikos bokšto atidarymo iškilmėse.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

Baigus statyti bokštą, Šv. Šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia.

Ispanijoje G. Nausėda lankosi popiežiaus Leono XIV kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišias, skirtas bažnyčios architekto Antoni Gaudi (Antonijaus Gaudžio) mirties šimtmečiui paminėti.

Kaip rašė BNS, Katalikų bažnyčia pernai A. Gaudi paskelbė „garbinguoju“ – tai pirmasis žingsnis šventumo link.

Žymus katalonų architektas mirė 1926-aisiais, praėjus kelioms dienoms po to, kai jį partrenkė tramvajus.

Bazilika statoma laikantis originalaus A. Gaudi projekto. Šią bažnyčią pradėta statyti 1882-aisiais, tačiau projektas daugybę metų strigo dėl karų, finansinių krizių. Kada ji visiškai bus baigta statyti, dar neaišku.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Barselona
Šv. Šeimos bazilika
bokštas
atidarymo iškilmės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Bobą vešis
Komunistiniam klounui bile atrakcija, žegnotis nemoka, bet krikščioniu persidažo. Šiukšlė kaip reta.
0
0
Bobą vešis
Komunistiniam klounui bile atrakcija, žegnotis nemoka, bet krikščioniu persidažo. Šiukšlė kaip reta.
0
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų