Nausėda įvardijo, ką nori išgirsti iš Šakalienės

„Šiandien, susitikęs su ponia Šakaliene, noriu išgirsti visos šios istorijos pradžią, potekstę, kalbėti apie tai, kaip ji pati įsivaizduoja savo kaip ministrės ateitį“, – žurnalistams Kaune antradienį sakė G. Nausėda.
„Labai svarbi misija yra apginti gynybos biudžetą – nesumeluotą, tikrą, kuriuo galėtume pagrįstai didžiuotis ir kurio pagrindu galėtume kurti nacionalinę diviziją, priimti sąjungininkus ir niekam tai nekeltų abejonių“, – kalbėjo prezidentas.
Anot jo, svarbiausias šiuo metu klausimas – kitų metų biudžeto, taip pat ir išlaidų gynybai, svarstymas.
„Tai yra svarbiausi klausimai ir visi kiti dalykai turi būti pastumti šiek tiek į šoną. Emocijos, nusivylimai, nuoskaudos, šiandien ne apie tai turime kalbėti“, – teigė šalies vadovas.
Šiandien tai yra uždavinių uždavinys, turime šiek tiek nustelbti ar sumažinti emocinį foną, pasistengti rasti sprendimus, kurie Lietuvai yra nepaprastai svarbūs.
„Šiandien tai yra uždavinių uždavinys, turime šiek tiek nustelbti ar sumažinti emocinį foną, pasistengti rasti sprendimus, kurie Lietuvai yra nepaprastai svarbūs“, – sakė jis.
Kaip skelbė BNS, ministrės pirmininkės ir socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus pasipiktinimą sukėlė Krašto apsaugos ministerijoje surengtas neformalus kitų metų gynybos biudžeto pristatymas nuomonės formuotojams, po kurio socialiniuose tinkluose paskelbta, jog Vyriausybė nevykdo pažado pasiekti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) finansavimą krašto apsaugai.
Vis dėlto vėliau paviešintame kitų metų valstybės biudžeto projekte gynybai numatyta skirti 5,38 proc. BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
M. Sinkevičius tai pavadino „keistu žanru“, I. Ruginienė – sabotažu. Nors D. Šakalienė teigė apie tokį susitikimą nežinojusi, abu socdemų lyderiai tvirtino netikintys ministre.
Premjerė I. Ruginienė pirmadienį teigė, kad jos pasitikėjimas D. Šakaliene yra sušlubavęs, o pati ministrė sakė, kad jai neaišku, kaip toliau galima „dirbti tokioje atmosferoje“, ir tikino, kad apie savo ateitį Vyriausybėje nuspręs pasitarusi su komanda.
„Pasitikėjimas yra labai svarbus, tai yra kasdieninė duona, su kuria ministrui tenka dirbti. Premjero pasitikėjimas ministru, ministro pasitikėjimas premjeru“, – teigė G. Nausėda.
BNS skelbė, kad asignavimai gynybai didinami siekiant Lietuvoje iki 2030 metų pilnai išvystyti kariuomenės diviziją.
Kalbėdamas apie gynybos biudžetą, prezidentas pabrėžė, kad jis „turi būti tikras“, jame numatytos lėšos turi būti paskirstytos taip, kaip išlaidas gynybai numato NATO kriterijai.
„Biudžetas neturi būti interpretuojamas, tampomas, pritempiamas, jis turi būti skirtas mūsų pagrindinėms karinėms investicijoms ir laikas šiuo atžvilgiu yra kertinis veiksnys, nes turime nedaug laiko iki 2030 metų, nepakaks investuoti daugiau nei 5 proc. BVP 2026-aisiais ir tada ramiai išsidrėbti fotelyje, reikės tą daryti ir 2027-aisiais, ir 2028-aisiais, ir 2029-aisiais“, – kalbėjo šalies vadovas.
„Tik tuo atveju mes galime generuoti tas pinigų sumas, reikalingas nacionalinei divizijai visa jos apimtimi sukurti“, – pridūrė jis.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas antradienį sakė, kad KAM valdys visą kitų metų gynybai numatytą 4,8 mlrd. eurų biudžetą, išskyrus 25 mln. eurų, numatytų slėptuvių įrengimui.
Reaguodama į abejones premjerė Inga Ruginienė pareiškė reikalausianti, kad išskirtinai gynybos poreikiams kitąmet būtų skiriama ne mažiau kaip 5 proc. BVP.
