Šakalienė: pirmą kartą girdžiu tokią idėją

2025-09-28 14:37
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė tikina, jog šiuo metu nėra jokių planų trumpinti privalomosios karo tarnybos trukmę.

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė tikina, jog šiuo metu nėra jokių planų trumpinti privalomosios karo tarnybos trukmę.

„Pirmą kartą girdžiu tokią idėją. Ne (netrumpinsime – ELTA)“, – ketvirtadienį vykusiame Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos posėdyje teigė ministrė, paklausta, ar svarstoma trumpinti tarnybos trukmę.

„Jeigu mes kalbame apie sistemą, kuri dabar yra sudėliota – tai ji ir bus“, – pridūrė ji.

ELTA primena, kad šiais metais į privalomąją karo tarnybą planuota pašaukti per 3,9 tūkst. jaunuolių. Kasmet šis skaičius palaipsniui augs ir nuo 2027 m. tarnauti bus kviečiama daugiau kaip 6 tūkst. prievolininkų – ribiniai skaičiai sieks nuo 4240 iki 7040 vaikinų.

Pernai Seimas pritarė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) parengtai privalomosios pradinės karo tarnybos reformai. Vienas esminių pokyčių – tarnybos laiko sutrumpinimas: nors prievolininkai šaukiami tarnauti 9 mėnesius, atsižvelgus į Lietuvos kariuomenės poreikius, tarnybos laikotarpis gali būti trumpinamas iki pusmečio ar, tam tikrais atvejais, iki 3 mėnesių.

