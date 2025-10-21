Neįsivaizduoja, kaip Šakalienė tęs darbus: aiškiai pasakyta – rašyk pareiškimą

„Man atrodo, tiek premjerės, tiek partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymai – nebelieka jokių interpretacijų, aiškiai buvo pasakyta „rašyk pareiškimą“. Jeigu nesuprato – gal pakartos dar kartą“, – antradienį žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis.
Pasak ekspremjero, sunku įsivaizduoti, kaip ministras gali dirbti, neturėdamas Vyriausybės vadovo pasitikėjimo.
Be to, pastebėjo „Vardan Lietuvos“ lyderis, dabar tapo akivaizdu, kad buvusio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko Giedrimo Jeglinsko nuogąstavimai bei kritika D. Šakalienei buvo pagrįsta.
„Tai, ką paskutinius keletą mėnesių, dar anai koalicijai dirbant, indikavo NSGK pirmininkas Giedrimas Jeglinskas, buvo tiesa – ir tai yra faktai, kurie dabar yra pasitvirtinę. Tuomet socdemai nematė, reiškė priekaištus komiteto pirmininkui ir mums. Bet paaiškėjo, kad visa tai, kas buvo kalbama – ir apie ministerijos valdymą, ministerijos atmosferą, sprendimus, kurie yra nepadaryti, vėluojantys – tai visa tai buvo tiesa“, – konstatavo buvęs Seimo pirmininkas.
L. Kasčiūnas: neįsivaizduoju, kaip D. Šakalienė gali toliau eiti pareigas
S. Skverneliui antrino ir buvęs krašto apsaugos ministras, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Aš neįsivaizduoju, kaip ji gali toliau eiti pareigas. Aš manau, kad arba ji turi pasitraukti pati, arba ji bus patraukta. Tas yra akivaizdu. Aš žinau daug, kas vyksta ministerijoje, daug žinau apie mikroklimatą“, – žurnalistams teigė L. Kasčiūnas.
Tas yra akivaizdu.
„Visa tai, kas yra viešojoje erdvėje, yra tiesa. Aš manau, kad reikia išvaduoti žmones. Aš manau, reikia išvaduoti sistemą ir turi būti priimtas principingas sprendimas“, – pabrėžė politikas.
Jis atkreipė dėmesį, jog D. Šakalienės vadovavimas ministerijai kritikuotinas ir dėl to, jog per bene metus, L. Kasčiūno vertinimu, esmingai su gynybos klausimais nebuvo pasistūmėta.
„Ką mes nuveikėme gynybos srityje, kur mes sustiprėjome, kokie įsigijimai? Tai noriu priminti, kad mes turime tikrai labai neskaidriomis aplinkybėmis, negarbingai patrauktą karinės žvalgybos vadovą ir 3–4 mėnesių epopėją apie tris braziliškus transportinius lėktuvus. (...) Atleiskite, per 10 mėnesių buvo galima padaryti daug daugiau“, – tvirtino jis.
Tuo metu klausiamas, ar valdančiųjų gretose esama politikų, kurie galėtų imtis vadovavimo Krašto apsaugos ministerijai, L. Kasčiūnas pareiškė – jeigu socialdemokratai neturės kuo pakeisti D. Šakalienę, „tai bus didelė tragedija“ partijai.
V. Čmilytė-Nielsen: ministrė neturėtų prarasti savo posto dėl to, kad gina gynybos biudžetą
Tuo metu Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen laikosi kiek nuosaikesnės pozicijos. Pasak jos, ministrę D. Šakalienę galima kritikuoti dėl tam tikrų jos sprendimų. Tačiau tai, kad ministrė siekė didesnio gynybos finansavimo, nėra tinkama priežastis socialdemokratės patraukimui.
„Aš nežinau, ką darys ministrė. Iš tikrųjų, ministrei buvo nemažai priekaištų iš NSGK – ir manau visiškai pagrįstų priekaištų. Tai ir dėl AOTD vado atleidimo, ir dėl „Embraer“ istorijos, kuri vis tęsiasi, ir dėl to, kad ministrė vengia atsakyti į klausimus“, – komentavo ji.
„Tačiau jos patraukimas dėl gynybos finansavimo, man atrodo, yra visiškai ne ta priežastis, kodėl ją reikėtų traukti“, – pabrėžė V. Čmilytė-Nielsen.
Ji stebėjosi, kad socialdemokratai ėmė reikšti priekaištus KAM vadovei tik tada, kai ši ėmė „smarkiai ginti gynybos finansavimą“.
„Ministrė neturėtų netekti savo vietos, savo posto dėl to, kad gina gynybos biudžetą. Kitos priežastys gali būti minimos“, – apibendrino liberalė.
M. Sinkevičius: D. Šakalienė antradienį lankysis pas prezidentą
Premjerės nepasitikėjimo sulaukusi krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė antradienį susitiks su prezidentu, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Kiek žinau, šiandieną lankysis pas prezidentą. Tai, matyt, kad šis klausimas tikrai per šią savaitę gal net ir neišsispręs niekaip“, – antradienį žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.
„Manau, kad prezidentas turbūt parodė iniciatyvą susitikti, pasiaiškinti situaciją tiesiai, ne iš žiniasklaidos, ne per aplinkui. Normali iniciatyva“, – teigė politikas.
Visgi socialdemokratų lyderis akcentuoja, kad būtent premjerė Inga Ruginienė gali spręsti, ar pasitiki Ministrų kabineto nariais.
„Vyriausybės pirmininkė, premjerė formuoja savo komandą ir ji sprendžia dėl pasitikėjimo savo kabineto nariais“, – pabrėžė jis.
Tačiau politikas pažymi, kad sprendimą dėl savo ateities gali priimti ir pati ministrė.
„Sprendimą gali priimti ir pati ministrė, ir premjerė. Joms ir reiktų adresuoti tuos klausimus“, – akcentavo jis.
Trečiadienį suplanuotas prezidento ir premjerės susitikimas
M. Sinkevičius taip pat informavo, kad trečiadienį prezidentas yra suplanavęs susitikimą ir su premjere.
„Prezidentas ir su premjere susitinka rytoj. Nemanau, kad vien tik dėl krašto apsaugos ministrės klausimų, manau, kad dėl platesnių klausimų. Tai natūralu, kad prezidentui rūpi. Ta sritis yra labai svarbi mūsų valstybei, todėl prezidentui turbūt norisi paklausti, išsiaiškinti, kas vyksta“, – sakė jis.
Šalies vadovo ir I. Ruginienės numatytą susitikimą Eltai patvirtino ir premjerės patarėjas Ingas Dobrovolskas.
Apie tai, kas galėtų pakeisti ministrę – nespekuliuoja
LSDP pirmininkas kol kas nenori spekuliuoti, kas galėtų pakeisti D. Šakalienę. Pasak jo, kol ministrė eina savo pareigas, svarstyti kitus scenarijus yra per anksti.
„Mes kol kas apie pakeitimą nekalbame, ministrė veikia, ji nesitraukia ir nėra patraukta. Tai kol kas šalia, greta veikiančio ministro pradėti kalbėti apie galimus asmenis, kurie ją pakeistų, aš manau, kad yra per anksti“, – teigė M. Sinkevičius.
„Kol kas ta situacija dabartinė – užšaldyta status quo situacija“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičius pripažįsta, kad D. Šakalienė turi pasitikėjimą tiek visuomenėje, tiek ir partijos narių gretose.
„Ministrė turi pasitikėjimą ir partijos, ir, aš manau, visuomenės, daro daug reikalingų valstybės saugumui darbų, sprendžia klausimus ir tikrai yra aktyvi Vyriausybės narė. Bet, aišku, šiek tiek situaciją apkartino tos iniciatyvos pačios ministrės ar jos komandos“, – akcentavo politikas.
Situacija turi pagreitį stiprėti ir eskaluotis.
Visgi politikas pripažįsta, kad viešoje erdvėje atsirandanti vis nauja informacija rodo, kad „situacija turi pagreitį stiprėti ir eskaluotis“.
Socialdemokratų frakcijos seniūnė mano, jog D. Šakalienė gali tęsti darbą
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Orinta Leiputė mano, kad nepaisant įtemptų santykių su premjere, krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė gali tęsti darbą.
„Manau, kad taip“, – antradienį žurnalistams tikino Seimo vicepirmininkė, paklausta, ar galvoja, kad ministrė gali toliau dirbti.
Pasak O. Leiputės, susidariusi situacija išsprendžiama darbine tvarka, o ministrė pirmininkė priims naudingiausius sprendimus.
„Įvykę yra pasikalbėjimai, konfliktinė situacija gali turėti įvairius sprendimus. Vienas iš jų, kad dirbama toliau ir buvo padaryta tam tikrų klaidų. Aš tikiuosi, kad jos nesikartos“, – kalbėjo ji.
ELTA primena, kad pirmadienį su D. Šakaliene susitikusi premjerė I. Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra susvyravęs. Politikės susitiko po to, kai praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos finansavimas bus mažesnis nei iš tikrųjų numatyta valstybės biudžeto projekte.
Dėl šio susitikimo, apie kurį, kaip tvirtino pati D. Šakalienė, ji nieko nežinojo, kritikos KAM vadovei pažėrė ne tik premjerė, bet ir socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Socialdemokratų lyderių neįtikino ir D. Šakalienės teisinimaisi.
Pirmadienį Vyriausybės vadovė teigė, kad D. Šakalienė dar turės atsakyti į ne vieną klausimą. Taip pat I. Ruginienė pranešė, kad gynybos pramonės klausimus pavesta kuruoti Ekonomikos ir inovacijų, Finansų ministerijoms.
Naujausi komentarai