Nausėda sureagavo į kratas pas „aušriečius“

„Žinote, tiek, kiek ši partija yra valdančiojoje koalicijoje, tai yra nuolatinis skandalų, istorijų, bylų ritinys, kuris niekaip nesibaigia“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
Jis teisėsaugos kratas vadino logiška tąsa istorijos, susijusios su automobilių nuoma.
„Tikiuosi, jos (tarnybos – BNS) tą darbą atliks preciziškai, ne politiškai angažuotai, ir padės pravalyti politinę aplinką nuo dalykų, kurių neturi būti“, – kalbėjo G. Nausėda.
BNS rašė, kad tirdami automobilių nuomos partijai „Nemuno aušra“ peripetijas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai ketvirtadienį atliko kratas „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio, partijos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir pačios partijos būstinėje.
Pats R. Žemitaitis žurnalistams teigė, kad pareigūnai iš jo paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. Pasak jo, tai normalus procesinis veiksmas, atlikdami ikiteisminį tyrimą pareigūnai privalo atlikti kratą.
Tyrimas dėl galimo sukčiavimo vyksta nuo kovo mėnesio. Šiuo metu įtarimai niekam nepateikti.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą konstatavo, kad „Nemuno aušra“, 2024 metais iš savo lyderio R. Žemaitaičio bei partijos narės D. Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, 49,5 tūkst. eurų išlaidų nepagrindė dokumentais.
Taip pat nustatyta, kad partija pateikė klaidingus duomenis VRK.
Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos – 241,8 tūkst. eurų.
Be to, R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nurodyta partijai atitinkamai grąžinti 26 tūkst. 776 bei 15 tūkst. 349 eurus.
„Aušriečiai“ nesutinka su tokiu VRK sprendimu ir jį apskundė teismui. Jų teigimu, automobiliai nuomoti laikantis Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos tvarkos.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) sprendimą šioje byloje žada skelbti birželio 10 dieną.
„Nemuno aušra“ Seime turi 18 atstovų, ji priklauso valdančiajai daugumai.
