„Nemuno aušrai“ – išimtis dėl parlamentarų teisinės neliečiamybės atsisakymo

Socialdemokratų, „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovų sutartyje numatytas ir ankstesnės valdančiosios daugumos susitarime buvęs punktas, kad bet kuris koalicijos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, iš karto viešai Seimo posėdyje padaro pareiškimą, jog sutinka, kad jo neliečiamybė būtų panaikinta, nesudarant tyrimo komisijos.
Tačiau atskiru sutarties priedu „Nemuno aušros“ frakcijai suteikta išimtis nevykdyti šio reikalavimo, kai „konkretus frakcijos narys motyvuotai prašo Seimo sudaryti tyrimo komisiją ir kad sprendimą dėl neliečiamybės panaikinimo priimtų Seimas“.
BNS rašė, kad generalinė prokurorė Nida Grunskienė rugpjūtį kreipėsi į Seimą dėl dviejų socialdemokratų Tomo Martinaičio ir Eugenijaus Sabučio bei „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo „čekiukų“ bylose.
Tačiau S. Bucevičius BNS pareiškė, kad supaprastinta tvarka imuniteto neatsisakys, nes prokuratūros elgesį laiko nesąžiningu. Dėl šio Seimo nario teisinės neliečiamybės į Seimą kreiptasi jo dar neapklausus kaip specialiojo liudytojo.
Dirbant praėjusiai valdančiajai daugumai, neliečiamybės neatsisakė ir taip koalicijos sutartį sulaužė socialdemokratas Arūnas Dudėnas.
Seimui sudarius tyrimo komisiją ir vėliau balsuojant dėl imuniteto naikinimo šiam A. Dudėnui, parlamentarų balsų sprendimui priimti pritrūko.
Pernai Seimo patvirtinta nauja tvarka leidžia Seimo nariams pareikšti, kad jie sutinka su imuniteto panaikinimu, ir tokiu atveju tai padaroma vienu parlamento balsavimu tą pačią dieną.
Jeigu politikas to padaryti nesutinka, formuojama tyrimo komisija ir procesas užtrunka.
Negalėjo paaiškinti, kodėl
„Nemuno aušrai“ išsiderėjus į koalicinę sutartį įrašyti išlygą, susijusią su parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimo tvarka, socialdemokratų frakcijos seniūnas Remigijus Motuzas negalėjo paaiškinti, kodėl vienai partijai buvo pritaikyta išimtis.
„Tą priedą siūlė „Nemuno aušros“ frakcija. Aš manau, kad jie patys paaiškins ir atsakys į šitą klausimą“, – paklaustas, ar sąžininga numatyti išimtis vienai partijai, sakė socialdemokratas.
Paprašytas patikslinti, kodėl tuomet sutiko su tokiu sutarties priedu, R. Motuzas sutriko ir galiausiai pakartojo savo pirmąjį atsakymą, jog paaiškinimą pateiks „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Pati „Nemuno aušra“ pakomentuos“, – sakė socialdemokratų frakcijos lyderis.
Savo ruožtu „aušriečių“ pirmininkas tikino, jog prieš panaikinant parlamentarų teisinę neliečiamybę, būtina jiems suteikti galimybę pasiaiškinti ir pateikti savo argumentus.
„Yra niuansas, kad įvykiai arba aplinkybės gali (skirtis – ELTA) – gal žmogus bus papuolęs į auto įvykį ar dar kažkas. Tai gali žmogus norėti apsiginti. Dėl to ir manome, kad tai yra šiek tiek konstitucinis pažeidimas (neleisti to padaryti – ELTA)“, – žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
„Nemuno aušra“ neteiks partinių kandidatų į ministrus
R. Žemaitaitis teigia neteiksiantis partinių kandidatų Ingos Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę.
„Aš esu pasakęs, aš su prezidentu esu aptaręs, kad partinių kandidatų neteiksime. Tai yra natūralus dalykas. Aš noriu, kad procesas valstybėje važiuotų. Jeigu čia vėl mes įsivelsime į myliu nemyliu, teikiu neteikiu, pradėsime žiūrėti, kur ta Konstitucija baigiasi, tai dar mes čia mėnesį žaisime“, – pirmadienį žurnalistams komentavo R. Žemaitaitis.
„Noriu, kad kuo greičiau Vyriausybės darbas startuotų, premjeras suformuotų savo komandą ir rugsėjo vidury mes galėtume pristatyti savo darbus“, – pridūrė jis.
Naujausi komentarai