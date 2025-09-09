„Nemuno aušros“ frakcija žada balsuoti už Juozo Oleko skyrimą Seimo pirmininku

„Tikrai už Juozą Oleką balsuosiu ir balsuos visa mano frakcija, 19 frakcijos narių važiuoja, dalis jau suvažiavusių Vilniuje yra, ir tikėkimės, kad rytoj vakare Juozas Olekas mums pastatys šampano ir mes tradiciškai tvarkingai pagerbsime naują Seimo pirmininką“, – antradienį LRT televizijai sakė politikas.
Tuo metu pirmadienį valdančiajai koalicijai priklausančios partijos pirmininkas tvirtino neatmetantis galimybės, kad trečiadienį naujasis Seimo pirmininkas nebus patvirtintas, palaikymo gali nesulaukti ir Vyriausybės programa.
„Neatmesčiau galimybės, kad gali atsirasti ir mažumos Vyriausybė, galima tikėtis, kad trečiadienį nebus patvirtintas nei Seimo pirmininkas, nei nauja vadovybė, nei Vyriausybės programa“, – TV3 Žinioms pirmadienį kalbėjo R. Žemaitaitis.
Jo teigimu, palaikymas socialdemokratų teikiamam kandidatui į Seimo pirmininkus gali priklausyti nuo to, kaip bus tvirtinami „aušriečių“ teikiami kandidatai į ministrus.
Antradienį paskirtoji premjerė Inga Ruginienė prezidentui Gitanui Nausėdai pateikė visus 14 kandidatų į ministrus, tačiau valstybės vadovas paskyrė 12 ministrų – be „Nemuno aušros“ į aplinkos ministro teikiamo Povilo Poderskio ir į energetikos ministrus siūlomo teisininko Mindaugo Jablonskio.
Trečiadienį Seimas pradės rudens sesiją, pirmojo posėdžio metu turėtų būti tvirtinamas naujas parlamento vadovas, pateikta nauja Vyriausybės programa.
Naujas Seimo pirmininkas bus renkamas socialdemokratams suformavus naują valdančiąją daugumą. Ją sudaro Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime. Joms iš viso priklauso 82 mandatai.
BNS rašė, kad nauja valdančioji dauguma ir Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui. Jis tą padarė sulaukęs vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų.
