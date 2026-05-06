Olekas: koalicija priima reikalingus sprendimus, ką nors keisti dabar nėra pagrindo

„Aš galiu pasakyti, kad kol koalicijos programa, kuri yra priimtina socialdemokratų daugumai, yra vykdoma ir tie sprendimai priiminėjami, tol koalicija dirba. Jeigu kas nors susikirs, tai tada bus kalbos kitokios, ką reikia daryti. Mes įsipareigojome žmonėms vykdyti tam tikrą programą. Mes atėjome į rinkimus su programa, paskui paskelbėme koalicinę programą. Jeigu ją įgyvendinti galėsime toliau, tai koalicija ir dirbs“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė parlamento vadovas.
„Manau, kad mes priimame sprendimus tuos, kurie reikalingi. Tai keisti ką nors tikrai dabar nebūtų pagrindo“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, balandžio viduryje politines aktualijas svarstė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba. Tąkart partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius savo koalicijos ateities viziją žadėjo pateikti per partijos suvažiavimą, tačiau to nepadarė.
Nuolatiniu LSDP pirmininku per suvažiavimą išrinktas M. Sinkevičius praėjusią savaitę tvirtino, kad sprendimai dėl koalicijos turi būti priimti per gegužę.
Koalicijos ateitį socdemai svarsto didesnei daliai „Nemuno aušros“ atstovų ir mažesnei daliai „valstiečių“ nepalaikius įstatymo projekto dėl Kapčiamiesčio poligono sprendimo, nors socdemų lyderis teigia, jog svarstymus skatina ir kitos „aušriečių“ problemos.
Šiuo metu socdemų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakcija turi 81 Seimo narį.
Būtų geriau, jei įtarimų sulaukę parlamentarai pasitrauktų
Pastaruoju metu parlamentarams sulaukus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimus jiems, pačiam Seimui, kaip institucijai, būtų geriausia, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas J. Olekas.
„Mes matome vieną tendenciją, kad tie žmonės, kurie paėmė kyšį ar prisipažino jį paėmę, jie dažniausiai traukiasi. (...) Tai kaip institucijai būtų geriausia, kad nebūtų tų žmonių Seime“, – trečiadienį Žinių radijui sakė J. Olekas.
Taip jis kalbėjo paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu susilaukę parlamentarai.
BNS rašė, kad pastaruoju metu keliose rezonansinėse bylose įtarimai buvo pateikti buvusiam demokratų lyderiui Sauliui Skverneliui, konservatoriui Kaziui Starkevičiui, į Seimą taip pat kreiptasi dėl socdemo ekspremjero Gintauto Palucko neliečiamybės panaikinimo.
G. Paluckas savo kaltę neigia, liko dirbti Seime ir frakcijoje, bet pasitraukė iš partijos.
Tuo metu S. Skvernelis toliau eina Seimo nario pareigas, tačiau nepriklauso nei partijai, nei frakcijai.
K. Starkevičius, prisipažinęs, jog ėmė kyšį, pasitraukė tiek iš Seimo, tiek iš partijos.
Seimo pirmininkas pabrėžė, jog, gerbiant nekaltumo prezumpciją, politikui dirbti toliau galimybė turi būti suteikta.
„Tie žmonės, kurie turi, na, savo kažkokią gynybos kitą sistemą ir gal nesijaučia padarę to nusižengimo, nusikaltimo, kuris yra inkriminuojamas, nes mes turime vis tiek gerbti tą nekaltumo prezumpciją, tai jie pasirenka kitą kelią. (...) Bet mes turime suprasti, kad ir jie turi tokią galimybę pasilikti ir darbuotis, ir dalyvauti, bendrauti su teisėsauga ir ginti savo interesus“, – pridūrė jis.
Ketvirtadienį Seimui balsuojant dėl G. Palucko teisinės neliečiamybės, J. Olekas tikisi, jog socialdemokratai bus vieninga.
„Manau, kad neturėtų būti (netikėtumų – BNS), nes visi suprantame, kad tie klausimai turėtų būti sprendžiami teisėsaugos institucijose. Gintautas Paluckas turės galimybę atsakyti į tuos keliamus klausimus ir tokiu būdu bent iš dalies nuimti tą tokią dėmę, kuri krenta ant Seimo kaip organizacijos, kad jos nariai yra įtraukiami į tokius procesus“, – kalbėjo Seimo pirmininkas.
Anot jo, G. Paluckas yra daug nusipelnęs partijai, tačiau jo įtaka kartais – pervertinama.
„Jis, man atrodo, pakankamai patyręs žmogus, turintis tos patirties ir turintis savo argumentus, tai jis juos išdėsto, bet ta jo įtaka partijai ir frakcijai, man atrodo, šiek tiek yra perdedama, kada bandoma, na, oponuoti ar kalti kažkokį pleištą tarp dabartinės ir frakcijos, ir partijos vadovybės, ir Gintauto Palucko“, – sakė J. Olekas.
Kaip rašė BNS, generalinė prokurorė balandžio pabaigoje pranešė, jog G. Paluckui bus pateikti įtarimai dėl jo kartu su žmona neaiškiomis pajamomis galimai įsigyto beveik 344 tūkst. 578 eurų vertės turto.
Generalinei prokurorei antradienį paprašius Seimo naikinti G. Palucko teisinę neliečiamybę, buvęs premjeras sutiko, kad jo imunitetas būtų naikinamas supaprastinta tvarka.
