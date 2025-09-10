Olekas norėtų būti vienijančiu Seimo pirmininku

Antradienį Seimas slaptame balsavime turėtų apsispręsti, ar pritarti jo kandidatūrai į parlamento vadovus.
„Norėčiau būti, kuris vienija ypatingai svarbiais valstybiniais klausimais, kur galima surasti iš tikrųjų sutarimą. Man atrodo, kad aš toks buvau, esu ir tikiuosi būti tokiu, kuris skatins dialogą, kalbėjimą ir bendro sutarimo paieškas“, – žurnalistams sakė J. Olekas.
Jo pavardė kaip kandidato į Seimo pirmininko postą įrašyta socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicijos sutartyje.
Norėčiau būti, kuris vienija ypatingai svarbiais valstybiniais klausimais, kur galima surasti iš tikrųjų sutarimą.
Vis tik dėl J. Oleko pretendavimo į šias pareigas klausimų buvo kilę ir pačių socdemų gretose, tad tokį sprendimą dar teko įtvirtinti partijos prezidiumui.
Tuo metu pirmadienį „aušriečių“ lyderis tvirtino neatmetantis galimybės, kad trečiadienį naujasis Seimo pirmininkas nebus patvirtintas, palaikymo gali nesulaukti ir Vyriausybės programa.
Vis tik vėliau Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad „Nemuno aušra“ balsuos už J. Oleko kandidatūrą.
J. Olekas trečiadienį teigė, kad kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę, tačiau koalicija yra sutarusi jį palaikyti.
„Nemuno aušros“, Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos balsai yra sudėti, pasirašant koalicijos sutartį“, – teigė jis.
Nors opozicija žada nepalaikyti socialdemokrato kandidatūros, jis pats sako besitikintis visų parlamentarų palaikymo.
„Kadangi (parlamentarai – BNS) renka ne pozicijos ar opozicijos vadovą, o renka Seimo vadovą, aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad mes bendrautume ir turėtume vieni kitų pasitikėjimą. Aš manau, kad Seimo pirmininko pareigos ir yra tos pareigos, kurios apvienija visus Seimo narius, kad mes galėtume priimti tuos sprendimus, kurie reikalingi Lietuvai“, – teigė jis.
Tuo metu Seimo pirmininko pirmuoju pavaduotoju taps „aušrietis“ Raimondas Šukys, žurnalistams patvirtino partijos lyderis R. Žemaitaitis.
Saulius Skvernelis atleistas iš Seimo pirmininko pareigų
Pasikeitus valdančiajai daugumai, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis atleistas iš Seimo pirmininko pareigų.
Trečiadienį už tokį sprendimą balsavo 85 Seimo nariai, prieš buvo 17, susilaikė 23 politikai.
S. Skvernelis pats pasitraukė iš pareigų.
„Buvo didelė garbė ir malonumas atstovauti Seimui tiek čia, šalyje, tiek užsienyje. Man atrodo, nepadariau gėdos nei jums, nei sau, tas darbas tikrai buvo prasmingas“, – trečiadienį kalbėjo jis.
Man atrodo, nepadariau gėdos nei jums, nei sau, tas darbas tikrai buvo prasmingas.
Pasak S. Skvernelio, šiuos devynis mėnesius, kai jis ėjo parlamento vadovo pareigas, darbas vyko konstruktyviai, ieškota kompromisų, apsieita be politinio „buldozerio“.
„Be tų smulkių apsižodžiavimų, kurie neišvengiamai yra, tikrai vyravo gera, kolegiška atmosfera, dėl to noriu palinkėti, kad ir šios rudens sesijos metu būtų racionali, produktyvi, gera, darbinga nuotaika, diskusijos, kurios neišvengiamai bus ir aštrios, ir mažiau aštrios, bet kad jos neperžengtų tam tikrų padorumo ir etikos ribų“, – linkėjo politikas.
S. Skvernelis jį pakeisiantį J. Oleką vadina neblogu kandidatu, tačiau jo nepalaikys
Seimo pirmininko postą palikęs S. Skvernelis jį pareigose pakeisiantį J. Oleką vadina neblogu kandidatu, tačiau kadangi demokratai priklauso opozicijai, socialdemokrato per balsavimą nepalaikys.
„Šiaip, manau, kad ne pats blogiausias variantas. Tikrai vertinu bent jau jo politinę patirtį“, – Seime žurnalistams trečiadienį prieš posėdį teigė S. Skvernelis.
„Mes esam opozicija. Aš manau, kad balsavimai dėl ministro pirmininko, dėl Seimo pirmininko parodo koalicijos didumą ir tvirtumą. Tai koalicija turi pademonstruoti šiandien, kad ji yra atvira, didelė, stipri ir galinti toliau sėkmingai dirbti darbą“, – sakė politikas, paklaustas ar palaikys J. Oleką.
S. Skvernelis juokavo, kad jam gaila palikti pareigas, tačiau pabrėžė, kad toks yra politiko gyvenimas.
„Etapas vienas praėjo, dabar kitas“, – teigė demokratas.
J. Olekas pareigose turėtų pakeisti S. Skvernelį, nes pastarojo vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nebuvo pakviesta į naująją valdančiąją daugumą.
Opozicijos atstovai sako nepalaikysiantys J. Oleko kandidatūros į Seimo pirmininkus
Seimo opozicinių partijų lyderiai sako nepalaikysiantys socialdemokrato J. Oleko kandidatūros į parlamento vadovus.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, kad jo frakcijos nariai kandidatūros nepalaikys, nes mano, jog valdančioji koalicija galėjo būti kitokia.
„Jeigu tai būtų atskira asmenybė, turinti ir trūkumų, ir privalumų, matyt, balsai pasiskirstytų vienaip. Kadangi tai yra šios valdančiosios koalicijos simbolis (...), mes šitame nedalyvaujame, nes mes nesame šitos koalicijos dalis ir manome, kad galėjo būti visai kitokia valdančioji koalicija ir be „Nemuno aušros“, ir be kitų abejotinų figūrų“, – žurnalistams prieš Seimo posėdį sakė konservatorių lyderis.
Tokios pat nuomonės laikėsi ir Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen, pabrėžusi, kad frakcija nemato prasmės balsuoti už valdančiųjų teikiamas kandidatūras.
„Kadangi šiandien yra pirmasis naujosios koalicijos testas, manome, kad tą testą koalicija turi išlaikyti ir pati išsirinkti sau Seimo pirmininką. Juolab, kad girdėjome įvairius pasvarstymus iš dalies koalicijos partnerių dėl to, kad jie galbūt švelniai šantažuodami savo didžiuosius partnerius, nenori skubėti duoti palaikymo“, – sakė buvusi Seimo vadovė.
Naujausi komentarai