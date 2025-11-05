Olekas: ši situacija buvo pramiegota šiek tiek

„Priemonės, kurių dabar imtasi, duos efektą (...) – paskutinėmis dienomis jau nėra balionų. Nežiūrint ir Baltarusijos režimo atsako, vis tiek norisi, kad tas gyvenimas vyktų ir sienos kažkada vėl būtų atidarytos“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė socialdemokratas J. Olekas.
Jo teigimu, sienos uždarymas duoda efektą tramdant kontrabandinių balionų paleidėjus, tačiau kliudo žmonių normaliam gyvenimui.
„Sienos (uždarymas – BNS) duoda efektą tramdant tuos, kurie leidžia tuos balionus, bet jis kliudo mūsų normaliam gyvenimui. Mes norėtume, kad ta siena būtų atvira, kad mūsų žmonės galėtų (keliauti – BNS), kad mūsų transportininkai galėtų vykti į tuos taškus, (...) nes visos Centrinės Azijos kroviniai per čia yra vežami", – kalbėjo J. Olekas.
Jo teigimu, buvusi valdžia nepakankamai rimtai reagavo į iš Baltarusijos leidžiamus balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis.
„Šita situacija buvo pramiegota šiek tiek. Mes pirmus balionus turbūt turėjom 2023 metais. 2024 metais jų jau buvo keli šimtai. Nenoriu vėl kritikuoti, bet buvusios valdžios pozicija buvo tokia, kad čia nieko tokio, tegul lekia kontrabanda ir į tą kontrabandą buvo galbūt nepakankamai sureaguota ir ji pridarė dabar jau hibridinių problemų, kurios kenkia keliaujantiems piliečiams, mūsų aviacijos (...) ir vežėjų darbui“, – sakė Seimo pirmininkas.
BNS rašė, kad Vyriausybė praėjusią savaitę nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija, per vieną punktų leidžiama vykti tik diplomatams, į Lietuvą grįžtantiems šalies bei ES ir NATO valstybių piliečiams, užsieniečiams, turintys leidimą gyventi Lietuvoje ar humanitarines vizas.
BNS skelbė, kad per dvi pastarąsias savaites dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas penkis kartus, Kauno – vieną kartą, paveikiant per 160 skrydžių ir virš 22 tūkst. keleivių.
Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas BNS antradienį teigė, kad vienintelis būdas išspręsti Baltarusijoje įstrigusių maždaug 5 tūkst. Lietuvos vilkikų ir puspriekabių problemą – atverti uždarytą sieną su Baltarusija.
